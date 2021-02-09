فوز «النمور» و«الفرسان» في كأس الخليج العربي

مراد المصري (دبي)

حقق شباب الأهلي واتحاد كلباء انتصارين ثمينين «خارج الديار» بتفوق «الفرسان» على الوصل بنتيجة 2-0، و«النمور» على النصر بنتيجة 2-1 على التوالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي، ليقطع «الفرسان» و«النمور» نصف الطريق في انتظار حسم بطاقتي التأهل للنهائي في الإياب 2 مارس المقبل.

وجاء تفوق شباب الأهلي على الوصل على استاد زعبيل، في مباراة تقدم فيها «الفرسان» بوساطة البرازيلي إيجور جيسوس من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة «36».

وفي الشوط الثاني، نجح «الفرسان» في تأكيد تفوقه بهدف سجله محمد جابر، بعدما تابع كرة وصلت إليه من ركلة حرة ثابتة ليودعها داخل الشباك في الدقيقة 82.

وخسر النصر مباراته الأولى تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز أمام ضيفه اتحاد كلباء 1-2، في المباراة التي أُقيمت على استاد آل مكتوم

انطلقت المباراة بإيقاع سريع، وشهدت احتساب الحكم عمر آل علي ركلة جزاء للنمور في الدقيقة الخامسة، بعد لمس الكرة للمدافع محمد فوزي نال على إثرها الأخير البطاقة الحمراء المباشرة، وسجل بواسطتها التوجولي ملابا هدف التقدم في الدقيقة 6.

وعاد ملابا ليمرر الكرة على طبق من ذهب من هجمة مرتدة إلى زميله ناصر عبد الهادي الذي سجل في شباك «العميد» في الدقيقة 18.

وقلص البرتغالي توزي الفارق لأصحاب الأرض من ركلة جزاء ثانية في المباراة في الدقيقة 38.