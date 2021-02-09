النصر يستأنف قرار طرد محمد فوزي

معتصم عبدالله (دبي)

تقدم نادي النصر رسمياً باستئناف لدى هيئة الاعتراض على قرارات التحكيم ضد قرار طرد مدافعه محمد فوزي في المباراة أمام ضيفه اتحاد كلباء 1-2 التي أقيمت مساء اليوم باستاد آل مكتوم في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي.

واحتسب الحكم عمر آل علي ركلة جزاء للنمور في الدقيقة الخامسة بعد لمس الكرة للمدافع محمد فوزي نال على إثرها الأخير البطاقة الحمراء، وهي حالة الطرد «الثانية» فقط في سجل فوزي في مسابقات المحترفين، بعدما نال «الأولى» بقميص فريقه السابق بني ياس أمام فريقه الحالي النصر في الدوري موسم 2011- 2012.

من جانبه، عبر الأورجواياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء عن سعادته بفوز فريقه «المهم» أمام مضيفه النصر 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي، وقال: «سعيد بالفوز أمام فريق عريق بحجم النصر، تمنيت الاستفادة من الأفضلية العددية بتحقيق فارق الأهداف أكبر لتسهيل مهمة العودة».

ولعب «العميد» منقوصاً بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الخامسة بعد طرد مدافعه محمد فوزي بالبطاقة الحمراء إثر لمس كرة باليد احتسبت ركلة جزاء سجل بواسطتها اتحاد كلباء هدف التقدم في الدقيقة السادسة.

وأضاف مدرب «النمور»، قائلاً «فاجأنا النصر بالضغط العالي وراضٍ عن أداء اللاعبين بشكل عام»، لافتاً إلى أن طموح التأهل للمرة الأولى للمباراة النهائية يمثل حافزاً مهماً للاعبي فريقه في مباراة الإياب المرتقبة في مارس المقبل على ملعب اتحاد كلباء.

وختم «التأهل للنهائي سيكون إنجاز تاريخي والجميع يعلم أهمية المباراة وهو ما يمنحنا حوافز أكبر لبذل جهود مضاعفة، وأعتقد أن التأهل بأيدي اللاعبين».

في المقابل، رأى الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر أن قرار الطرد وركلة الجزاء المبكرة والمحتسبة على فريقه صعبت المهمة بشكل كبير، وقال: «قطعاً الخسارة ليست البداية التي تمنيتها في استهلال مشواري مع الفريق، ولكن علينا الأخذ في الاعتبار منحنا الفرصة لعدد كبير من اللاعبين افتقدوا حساسية المباراة في ظل الغيابات»، في إشارة إلى استدعاء الثنائي محمود خميس وتيجالي لتجمع المنتخب الأول.

وحول مباراة الإياب، أوضح «مواجهة الإياب مفتوحة على كل الاحتمالات ولكن تبقى لدى النصر الأسلحة التي تقوده للفوز، ولو لعبنا مباراة الذهاب بصفوف مكتملة لاختلفت النتيجة».