«النمور» يحتفل بالفوز الأول أمام «العميد» في الكأس

دبي (الاتحاد)

خسر النصر مباراته الأولى تحت القيادة الفنية الجديدة لمدربه الأرجنتيني رامون دياز أمام ضيفه اتحاد كلباء 1-2 على استاد آل مكتوم في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي، في انتظار حسم المتأهل الأول للنهائي في مباراة الإياب المقررة 2 مارس المقبل، وهو الفوز الأول للنمور أمام «العميد» في المواجهة الرابعة بين الفريقين في مسابقة الكأس.

وبدأت إثارة المباراة مبكراً بعدما احتسب الحكم عمر آل علي ركلة جزاء للنمور في الدقيقة الخامسة بعد لمس الكرة للمدافع محمد فوزي نال على إثرها الأخير البطاقة الحمراء، وسجل بواسطتها ملابا هدف التقدم في الدقيقة 6.

وعاد «المتألق» ملابا ليهدي كرة الهدف الثاني من هجمة معاكسة ترجمها ناصر عبد الهادي الذي احتفل بهدفه الأول بقميص «النمور» معززاً تقدم فريقه في الدقيقة 18، وقلص البرتغالي توزي الفارق لأصحاب الأرض من ركلة جزاء ثانية في المباراة في الدقيقة 38.

وأضاء «استاد آل مكتوم» ما بين شوطي المباراة باللون الأحمر في احتفالية واكبت وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، وصاحب إضاءة الملعب عرض فيديو على الشاشة الرئيسية للملعب، والمعروف أن جولة الذهاب للكأس حملت شعار «مسبار الأمل».

وشهدت الحصة الثانية المشاركة الأولى للبرازيلي طارق لوكاس المهاجم «المقيم» في تشكيلة «العميد» في ظهوره الأول مع «الأزرق» حينما حل بديلاً لمواطنه كايكي جيسوس في الدقيقة 75، في الوقت الذي استمر فيه تفوق الضيوف ليحتفل «النمور» بالفوز الأول أمام «العميد» في المواجهة الرابعة تاريخياً بين الفريقين في كأس الخليج العربي.