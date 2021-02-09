«الظبية» تعانق ناموس الإيذاع و«الذيب» يكسب البندقية

عبدالله عامر (اللبسة)

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، منافسات اليوم الرابع لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة – 2021»، كما شهد السباقات سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد وجمع من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وخصصت المنافسات لفئة الإيذاع وسط مشاركة كبيرة للمطايا التي ركضت على مدار 10 أشواط في الفترة المسائية.

وفازت «الظبية» لحميد سعيد النيادي في الشوط الرئيسي الأول والخاص بالإيذاع الأبكار لتحرز المركز الأول والكأس ومليوناً ونصف مليون درهم وقطعت المسافة بزمن قدره 9:07:07، وجاءت في المركز الثاني «مبروكة» لحميد سعيد النيادي بزمن قدره 9:07:9، ووصلت في المركز الثالث «العروب» لمحمد مسلم بن قنزول العامري بتوقيت قدره 9:08:3، وفي الشوط الثاني للجعدان كان الموعد مع «الذيب» لمنصور سعد قذلة الأحبابي محققاً المركز الأول خاطفاً البندقية ومليون درهم بعد أن قطع المسافة بزمن بلغ 9:07:6، تاركاً المركز الثاني لـ«راهي» لفرج علي بن حودة الظاهري بزمن قدره 9:08:00، وجاء «مدرار» لعلي راشد بن غدير الكتبي في المركز الثالث بزمن قدره 9:08:7، وفي الشوط الثالث حلقت «الظبي» لعبدالعزيز سيف علي الكتبي مع المركز الأول وناموس الشوط بتوقيت بلغ 9:09:0، وأهدت «مريفة» مالكها مسلم علي دري المنصوري ناموس الشوط الرابع بزمن قدره 9:19:5، وفي الشوط الخامس انتصر «وليف» لمبارك حمد علي نظمية بالمركز الأول بزمن بلغ 9:17:3، وفي الشوط السادس كان «شديد» لرغش طبازه العامري أول الواصلين لخط الختام محققاً المركز الأول بتوقيت قدره 9:17:2، وفازت «معزة» لمبارك سعيد محمد الكتبي بناموس الشوط السابع بزمن قدره 9:18:7، وفي الشوط الثامن كسب «صبر» لعمر سليمان رويشد الجهني المركز الأول بزمن قدره 9:24:2، وفي الشوط التاسع خطف «المارد» لمفتاح علي النعيمي المركز الأول وناموس الشوط بتوقيت قدره 9:24:2، وفي آخر أشواط الفترة المسائية وفئة الإيذاع كانت «موال» لحمد راشد غدير الكتبي على موعد مع المركز الأول والناموس بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 9:27:5، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وحصل جميع الفائزين من الشوط الثالث إلى العاشر على جائزة نقدية وصلت إلى 150 ألف درهم وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين إلى المركز العاشر.

تسعيرة هجن الرئاسة

أعلنت مؤسسة هجن الرئاسة تسعيرة مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021» الخاصة بفئة الإيذاع، كالتالي: أشواط الرموز الخاصة بالأبكار المركز الأول 2 مليون درهم، المركز الثاني مليون ونصف المليون درهم، المركز الثالث 1.2 مليون درهم، ومن المركز الرابع إلى العاشر مليون درهم.

في أشواط الرموز الخاصة بالجعدان، خصصت مؤسسة هجن الرئاسة تسعيرتها لصاحب المركز الأول بمليون ونصف المليون درهم، ولصاحب المركز الثاني 1.2 مليون درهم، ومليون درهم لصاحب المركز الثالث، ومن المركز الرابع إلى العاشر 800 ألف درهم، وفي بقية الأشواط حددت التسعيرة الخاصة بالفائزين في أشواط الأبكار بمليون درهم، وفي أشواط الجعدان 800 ألف درهم.

"شهب" تسيطر على «الصباحية» و«بلشة» على قمة «الثاني»

تصدرت «شهب» لعلي سالم بالخرس الكتبي مراحل أول أشواط الفترة الصباحية لفئة الإيذاع، التي أقيمت، صباح أمس، على أرضية ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين، وقطعت «شهب» مسافة الـ 6 كلم بزمن قدره 9:16:8، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «بلشة» لسعيد نايع بالشاوي الغفلي لتكسب ناموس الشوط والمركز الأول بزمن قدره 9:20:3.

وفي الشوط الثالث، انتصر «مزعل» لمحمد سالم النعيمي ليفوز بالمركز الأول بعد أن قطع مسافة الشوط بتوقيت قدره 9:19:6، وفي الشوط الرابع فاز «ناصي» لسيف مبارك سيف الكتبي وأنهى مراحل السباق بزمن بلغ 9:21:4، وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الخامس «صدى» لفهد عميران بجاش الفهيدة بزمن قدره 9:29:0، الشوط السادس «السلملك» لراشد بالزفنة العفاري بزمن قدره 9:19:8، الشوط السابع «سلهود» لأحمد محمد غنام الهاملي بتوقيت قدره 9:16:4، الشوط الثامن «الهاتف» لحمد علي عبيد بالرشيد الكتبي بتوقيت قدره 9:14:9، الشوط التاسع «هقوة» لحميد عامر عمهي المنصوري بزمن قدره 9:24:6، الشوط العاشر «سلمى» لراشد حمد بالزفنة العفاري بتوقيت بلغ 9:25:5، الشوط 11 «هلاب» لنادر سالم الورع العامري بزمن قدره 9:29:5، الشوط 12 «ذباح» لسيف دويس علي خميس الخييلي بتوقيت قدره 9:20:3، الشوط 13 «زمايم» لمبارك بخيت لوتيه العامري بزمن قدره 9:28:2، الشوط 14 «متعبة» لعلي سعيد مبارك الزرعي بزمن قدره 9:29:2، الشوط 15«الكاسبية» لمحمد حماد سالم الكتبي بزمن قدره 9:23:7، وفي آخر أشواط الفترة الصباحية كانت «العنود» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري على موعد مع المركز الأول وناموس الشوط بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 9:30:9.

حظيت المنافسات الصباحية بمشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وحصل الفائزون بالأشواط من الأول إلى الرابع الخاصة بأبناء المناطق التي تستضيف مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل على 150 ألف درهم لأصحاب المركز الأول، وجوائز نقدية لبقية المراكز إلى العاشر، كما حصل بقية الفائزين من الخامس إلى الشوط السادس عشر على جوائز نقدية بلغت 50 ألف درهم لصاحب المركز الأول، وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين إلى المركز العاشر.

السهلي: ملتقى رياضي وتراثي

أعرب سطام السهلي رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية عن سعادته بالمشاركة في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021»، مضيفاً أن النسخة العاشرة حظيت بمشاركة واسعة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي ومحبي هذه الرياضة التراثية.

وقال: المهرجان طوال عقد من الزمان كان حاضراً بقوة، وولد كبيراً منذ انطلاق فعاليات النسخة الأولى للمهرجان عام 2012 بمنطقة السوان في إمارة رأس الخيمة، مواصلاً سلسلة النجاحات خلال دوراته السنوية، ونجاحاته والمساهمة في تطوير رياضة سباقات الهجن من جميع النواحي.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، أن المهرجان أصبح يشكل ملتقى سنوياً رياضياً وتراثياً لمحبي هذه الرياضة الأصيلة وملاك الإبل والمضمرين، ونجح في الحفاظ على الموروث الإماراتي والخليجي والعربي الأصيل، في نهج أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في الاهتمام والمحافظة على تراث الآباء والأجداد، الذي يعد جزءاً مهماً من تاريخ وثقافة الدولة والذي يسعى الجميع إلى المحافظة عليه وتوثيقه ونقله إلى الأجيال المتتالية.

وأوضح أن اليوم أصبح المتابع لسباقات الهجن يتلمس نجاح مهرجان «بوخالد» من خلال مشاركة كبيرة للشباب، وأيضاً التسعيرات التي وضعت وانتقال ملكيات العديد من الهجن لمؤسسة هجن الرئاسة كان الدعم الحقيقي لهذه الرياضة، كما شاهدنا تنافساً حقيقياً حضر بنوعيه الهجن المشاركة والتوقيتات الزمنية التي حضرت تؤكد قوة ونجاح المهرجان.

22 شوطاًً ترسم لوحة الثنايا في اللبسة

تنطلق صباح اليوم منافسات فئة الثنايا لمسافة 8 كلم في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021»، وتركض الثنايا على مدار 22 شوطاً منها 14 في الفترة الصباحية و8 للمسائية، وتبدأ الانطلاقة مع الفترة الصباحية و14 شوطاً للثنايا أبكار المحليات والمهجنات خصصت أول 4 منها لأهالي الميادين التي تحتضن المنافسات.

ويحصل الفائزون بالأشواط على جوائز مالية قيمة تصل إلى 150 ألف درهم، ومن الشوط الخامس إلى 14 ينال الفائزون جوائز نقدية قيمتها 50 ألف درهم، وفي الفترة المسائية تبلغ الإثارة ذروتها مع تحدي الرموز الخاص بالثنايا الأبكار والجعدان، حيث خصصت اللجنة المنظمة للفائز بالشوط الرئيسي للثنايا الأبكار على كأس ومليون ونصف المليون درهم، وينال صاحب المركز الثاني 300 ألف درهم، والمركز الثالث 150 ألف درهم، والرابع 100 ألف درهم، و50 ألف درهم لصاحب المركز الخامس.

وفي الشوط الرئيسي الثاني والخاص بالثنايا الجعدان، ينال صاحب المركز الأول بندقية ومليون درهم، والمركز الثاني 250 ألف درهم، وتبلغ جائزة صاحب المركز الثالث 150 ألف درهم، والرابع 100 ألف درهم، و50 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، ويحصل بقية الفائزين بالأشواط من الخامس إلى العاشر على جائزة نقدية تصل إلى 150 ألف درهم.

%96 «الظفرة» الأجمل

كسبت «الظفرة» لخميس محمد الشدي المنصوري ثقة لجنة التحكيم لتحرز المركز الأول في مسابقة مزاينة الإبل، ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021»، لتفوز بشوط الإيذاع الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح، بعد أن حققت نسبة %96 في مقاييس الجمال، وجاءت في المركز الثاني «جبارة» لعبدالله سالم سهيل طاهي الراشدي، بنسبة %94، وفي المركز الثالث «شواشة» لحمد جابر محمد عمير المنصوري بنسبة %92، وفي الشوط الثاني للإيذاع الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح تصدرت «سياسة» لسلطان مبارك المنصوري النتائج بتحقيقها نسبة %93، واختارت اللجنة «أثمان» لبخيت غالب سلطان المنصوري في المركز الثاني بنسبة %92، وجاءت «صفوة» لمصبح سيف راشد العليلي في المركز الثالث بنسبة %84، وفي الشوط الثالث والخاص بأبناء المناطق التي تستضيف المهرجان والخاص بالإيذاع شرايا محليات، فازت «نجلا» لعبيد سيف راشد العليلي بالمركز الأول وتحقيقها نسبة %85، وجاءت في المركز الثاني «نوايا» لمحمد عبيد محمد المزروعي بنسبة %84، وفي المركز الثالث «إنذار» لجمعة خميس الغويص السويدي، بنسبة %83.

العامري: مشاركة كبيرة

أشار عنبر بالروس العامري مسؤول مسابقة المحالب في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمسابقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021»، إلى كثافة الإقبال الذي شهدته المشاركة في مسابقة المحالب، مؤكداً أن شرف الفوز بالمهرجان مدعاة فخر واعتزاز عند ملاك الإبل، لما يمثله هذا المهرجان من قيمة كبيرة في ظل رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأثنى العامري على التطور الذي صاحب آلية عملية الحلب عند ملاك الإبل وحرصهم على الإنتاج مما كان له أثره الملموس في مسابقة المحالب، وتابع مضيفاً أن مسابقة المحالب شهدت إضافة شوط ثالث مفتوح مخصص لأبناء المنطقة إلى جانب شوطي عرابي وخواوير مفتوح لأبناء القبائل.