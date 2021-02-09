مارفيك: لست قلقاً على عدم التسجيل في المباريات الودية

معتز الشامي (دبي)

كشف الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني أن السر وراء موافقته على العودة لتدريب الأبيض من جديد، يكمن في ثقته بالمجموعة الحالية من اللاعبين، مشيراً إلى أن هدف الجهاز الفني حالياً هو زيادة الانسجام والتجانس بين جميع العناصر، فضلاً عن تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب المطلوب تنفيذها في المباريات الرسمية.

وقال مارفيك: «نعمل على تعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب، أحتاج وقتاً للتدريب مع اللاعبين، لذلك أنا سعيد تماماً بهذا التجمع القصير، وسعيد أكثر بروح اللاعبين وقتالهم على فرصة اللعب في التشكيلة الأساسية، تلك الروح والمعنويات العالية نركز عليها في هذه الفترة القادمة، كما بدأ اللاعبون في استيعاب طريقة اللعب التي نرغب في تنفيذها، هذا مهم للغاية في تلك المرحلة ولكن الأمر يتطلب وقتاً بالتأكيد للوصول لما نصبو إليه جميعاً».

عن تأثر المنتخب بسبب ضياع الفرص وغياب التسجيل وهو ما كان واضحاً خلال الفترة الأولى له مع الأبيض قال: «لست قلقاً على عدم التسجيل في المباريات الودية، نحن الآن نستعد لأول مباراة في التصفيات أمام ماليزيا مارس المقبل، أخبرت اللاعبين أن علينا الفوز بتلك المباراة، ونحن نعمل على تعزيز التفاهم والانسجام وتنفيذ طريقتنا داخل الملعب، لذلك نحن نعمل على جهتين، الأولى زيادة التفاهم وتحفيظ طريقة اللعب المطلوبة، والثانية هي اللعب بروح قتالية في المباريات وتحديداً أول مواجهة في التصفيات».

وتحدث عن الظروف الصعبة التي تؤثر على التصفيات فقال: «الجائحة تؤثر على العالم كله، ولكن هنا أرى اهتماماً كبيراً بالحالة الصحية للجميع، ومكافحة كوفيد 19، الفحوص كثيرة ومستمرة، لم أخضع لاختبارات في حياتي مثل ما خضعت بسبب كورونا وهو ما يعكس الحرص على سلامة الجميع»، وأضاف: "أتمنى من الجميع الحصول على التطعيم، هناك دول كثيرة في العالم لم يتوافر لها ميزة وفرة التطعيمات كما هو الحال هنا في الإمارات، لذلك أتمنى مشاركة الجميع في التطعيم".