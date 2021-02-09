المرزوقي بطل كأس رئيس الدولة للقدرة في بوذيب

بوذيب (الاتحاد)

أهدى الفارس عبدالعزيز إبراهيم المرزوقي على صهوة الجواد «راس الباترون سي سي اي» إسطبلات المغاوير كأس صاحب السمو رئيس الدولة لركوب القدرة والتحمل للسباق الدولي «نجمتان» لمسافة 120 كيلو متراً، وفق بنود بروتوكول بوذيب، ونالت المركز الثاني الفارسة فاطمة جاسم المري على صهوة الجواد «كامرون» لإسطبلات (دباوي)، وجاء الفارس (جون كارلوس) من إسطبلات (ام 7) في المركز الثالث.

وحصدت الفارسة لايا سوريا على صهوة «نورها» من إسطبلات سيف ابراهيم الشامسي المركز الأول، في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للملكية الخاصة لمسافة 100 كيلومتر المقام حسب بروتوكول بوذيب، الذي شارك فيه (88) فارسة وفارساً، وحل الفارس إبراهيم الحمادي على صهوة «سيدار ريدج» من إسطبلات ماس في المركز الثاني، وجاءت الفارسة آنا فرجينا على صهوة الجواد «باسفيك سبريا» لإسطبلات فيصل بن زعل بالمركز الثالث.

توج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، يرافقه أحمد السويدي، المدير التنفيذي للاتحاد، وكيم اليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية.

وفي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 120 كلم، وفق التصنيف الدولي للسباقات، أضافت إسطبلات المغاوير الفوز بقيادة الفارس عبد العزيز إبراهيم المرزوقي على صهوة الجواد «راس الباترون سي سي اي»، قاطعاً المسافة الكلية في 6:17:00 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 19.30 كلم/ساعة، وحل الفارس محمد حمود الغيلاني على صهوة الحصان «لونجرين داريوس» لإسطبلات الريف أشعب بالمركز الثاني، قاطعاً المسافة في 6:22:54 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 19.00 كلم/ساعة.

وحل ثالثاً الفارس عبد العزيز صالح أمين على صهوة الجواد «ديكستر دو كالفاريس» لإسطبلات بن داين الخاصة لعلي سعيد الكتبي، ومسجلاً 6:37:12 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 18.32 كلم/ساعة.

وفي سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للملكية الخاصة وفق التصنيف الدولي للسباقات، حل في المركز الأول الفارس هاري سنج على صهوة الجواد «آر اس فيوجو» لإسطبلات العين1، قاطعاً المسافة في 5:06:46 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 20.42 كلم/ساعة.