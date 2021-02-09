«الأولمبياد الخاص» يُرشح الإسعاف الوطني لجائزة جوليسانو

أبوظبي (الاتحاد)

تقديراً للجهود الوطنية التي يقدمها الإسعاف الوطني للاعبين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية ومدربي الأولمبياد الخاص الإماراتي، أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي ترشيح الإسعاف الوطني للفوز بجائزة جوليسانو للقيادة الصحية المحلية، وهي أعلى جائزة شرفية تُمنح للشركاء الاستراتيجيين لبرنامج الصحة بالأولمبياد الخاص، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي قدمتها هذه المؤسسة الوطنية للاعبين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية ومدربي الأولمبياد الخاص الإماراتي على مدار العامين الماضيين، والمساهمة في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها برنامج الصحة للأولمبياد الخاص، وذلك بدعم من مؤسسة جوليسانو الدولية.

يأتي هذا الترشيح تعبيراً عن تقدير الأولمبياد الخاص الإماراتي للتعاون المثمر والدعم الكبير الذي قدمه الإسعاف الوطني خلال عامي 2019 و2020 عبر شراكة استراتيجية بين الطرفين، والتي أثمرت عن تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات المشتركة. ففي عام 2019، تم تنظيم العديد من الورش التثقيفية والجلسات التدريبية لمدربي الأولمبياد الخاص الإماراتي من أجل إمدادهم بالمعلومات الأساسية حول الإسعافات الأولية اللازمة والإنعاش القلبي الرئوي وتأهيلهم للتعامل مع أي إصابات طارئة يتعرض لها اللاعبون من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية.

وخلال عام 2020، استمر التعاون بين الأولمبياد الخاص الإماراتي والإسعاف الوطني، رغم التحديات التي واجهها العالم في ظل وباء «كوفيد - 19»، ليشمل تنظيم العديد من ورش التثقيف والتوعية الافتراضية للمدربين، ومن ضمنها كان برنامج الإسعاف الأولي في زمن فيروس كورونا الذي قدمه الإسعاف الوطني من أجل ضمان استمرار تقديم أشكال الدعم الممكنة كافة من أجل سلامة وصحة مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «يسعدنا الإعلان عن ترشيحنا للإسعاف الوطني للفوز بجائزة جوليسانو للقيادة الصحية المحلية بدولة الإمارات، وذلك تثميناً للجهود الوطنية الكبيرة التي قدموها على مدار العامين الماضيين للاعبينا ومدربينا».

وأضاف الهاشمي: «تعاوننا مع الإسعاف الوطني من أجل توفير أفضل السُبل والأدوات المتطورة لتزويد مدربينا بالثقافة الصحية الأساسية واللازمة للتعامل مع أي مواقف طبية طارئة قد تحدث للاعبينا من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية».