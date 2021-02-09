راشد بن حميد يُشيد بـ«التحكيم الإماراتي» في مونديال الأندية

دبي (الاتحاد)

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة بأداء طاقم التحكيم الإماراتي الدولي الذي أدار مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، معبراً عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه فريق الحكام بقيادة الدولي محمد عبدالله حسن، مؤكداً مواصلة دعم مجلس الإدارة لأسرة التحكيم، ومشيداً بعمل لجنة الحكام واستراتيجيتها في الإعداد وتهيئة قضاة الملاعب للمهمات المحلية والقارية والدولية.

وقال ‬رئيس ‬الاتحاد: ‬إن ‬الحكم ‬الإماراتي ‬يؤكد ‬يوماً ‬بعد ‬آخر ‬قدرته ‬على ‬إدارة ‬المباريات ‬الدولية ‬بنجاح، ‬مجدداً ‬ثقته ‬في مؤهلات ‬حكام ‬الإمارات، ‬وقدرتهم ‬على ‬تحقيق ‬أعلى ‬درجات ‬التفوق ‬في ‬الأحداث ‬الكروية ‬التي ‬يشاركون ‬فيها، ‬وجدد ‬الشيخ ‬راشد ‬بن ‬حميد ‬النعيمي ‬دعمه ‬لأسرة ‬التحكيم، ‬مؤكداً ‬أن ‬الاتحاد ‬يوفر ‬كل ‬متطلبات ‬النجاح ‬للحكم ‬الإماراتي، ‬ويسعى ‬في ‬الوقت ‬نفسه ‬إلى تطوير ‬وصقل ‬مواهب ‬الحكام ‬الجدد، ‬لكي ‬لا ‬تحدث ‬فجوة ‬بين ‬أجيال ‬التحكيم.