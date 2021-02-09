مدرب حراس «الإمبراطور»: بيلاتشي «ساحر» وكوزمين «عذبني»!

مراد المصري (دبي)

أكد الروماني فلورين تيني مدرب حراس مرمى الوصل، أن استمراره في كرة القدم وتحديداً مجال تدريب حراس المرمى بعد مسيرته الحافلة في صفوف الأندية والمنتخبات الرومانية، يمثل أجمل تحدٍ بالنسبة له، كونه ينظر لهذا العمل بمثابة شغف بالنسبة له، يتطلع دائماً فيه لكسب التحدي ونقل خبراته لـ «تلاميذه».

وجاء حديث تيني لوسائل الإعلام الرومانية، التي سلطت الضوء عليه بمناسبة عيد ميلاده الـ 52، بوصفه من أفضل حراس المرمى الذين مروا على الكرة الرومانية في العقود الأخيرة، حيث استعاد ذكرياته، وتحديداً حول اثنين من المدربين اللذين مرا على كرة الإمارات، وهما الراحل إيلي بيلاتشي وكوزمين أولاريو، وقال: نلت فرصة مزاملة بيلاتشي عندما كان لاعباً، رغم أن ذلك جاء في نهاية مسيرته الكروية، لكنه لاعب «ساحر» للغاية، خلال التدريبات كان قادراً على التسجيل من مختلف المسافات بشكل مذهل بما كان يبقيني متحفزاً للغاية، أحياناً يسدد 10 مرات من مسافة 16 متراً ويسجل 8 منها، لاحقاً عندما أكمل مسيرته كمدرب كان الجميع يدرك أنه سينجح كونه ارتبط بكرة القدم بشكل فريد للغاية، بالنسبة لي إنه أحد من جعلني أحب كرة القدم.

وتابع: لدي ذكرى مؤلمة مع كوزمين أولاريو، كونه صاحب أكثر هدف عذبني، عندما سجل علي من مسافة 40 متراً بتسديدة قوية للغاية في مباراة خسرها فريقي بسداسية نظيفة في عام 1993.

واعتبر تيني، أن مهنة حارس المرمى هي الأصعب في كرة القدم بين جميع المراكز، وقال: عندما يرتكب حارس المرمى خطأ، فإنه لا يمكن تعويضه، وأيضاً لا يمكن عدم ملاحظته، الوقوف في إطار المرمى المهمة الأصعب بين جميع المراكز في الملعب.

وأكد تيني، أنه يواصل مسيرته في الملاعب الإماراتية بعدما بدأ مع الوحدة وحالياً استمر مع الوصل رغم رحيل ريجيكامب، حيث يقدم أقصى طاقته، وقال: لا يمكن أن استبدال مهنة تدريب حراس المرمى بأي أمر آخر بالعالم، لدي شغف كبير تجاه ذلك، لكن الأمر يحتاج للتخصص بالأمر ومعرفة كيف تنقل المعلومات إلى حراس المرمى، والأهم كيف تقوم بتصحيح الأخطاء، وحتى التعلم معهم، لأنه يجب مواصلة تطوير نفسك دائماً، حتى وإن كنت الأستاذ.

وأضاف: ركزت على التأقلم والانسجام مع المجتمع ككل من أجل معرفة كيفية التواصل مع اللاعبين هنا، أشعر بالراحة والقدرة على نقل شغفي لحراس مرمى لديهم رغبة وطموح كبير، وأتطلع منهم تقديم المزيد أيضاً بالنظر لقدراتهم.