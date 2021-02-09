«المواي تاي» يدشن موسمه بـ«نايت المحترفين»

أبوظبي (الاتحاد)

تدشن بطولة مواي تاي نايت للمحترفين الجمعة المقبل بدبي، موسم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج الجديد، وتشهد 15 نزالاً بين 30 لاعباً ولاعبة في مختلف الأوزان والمستويات، ويشرف على إدارة نزالاتها طاقم تحكيم إماراتي.

وتشهد البطولة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بخصوص تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية والترفيهية وفقاً للبروتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا، وتقام البطولة من دون حضور جماهيري، بما يضمن السلامة للجميع.

وكانت منافسات بطولة «أبوظبي مواي تاي» الماضية، التي أقيمت في نادي ومنتجع الفرسان الرياضي في أبوظبي، شهدت مشاركة 22 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات من بينهم كوكبة من أبطال اللعبة أصحاب الخبرات الطويلة في رياضة المواي تاي في مقدمتهم نور الدين سامير ومحمد البخاري وبرادلي ستانتون ومارلون ريبريرو.

وأكد عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي للعبة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أن إقامة البطولة في دبي وبمشاركة نخبة مميزة من اللاعبين المميزين تأتي من منطلق حرص الاتحاد على استمرار النشاط وفقاً للإجراءات الصحية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة، مؤملاً أن تحقق البطولة أهدافها الفنية والمجتمعية.

وقال: لاشك أن الدعم والاهتمام والرعاية التي يجدها قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة يشكل حافزاً لكافه الاتحادات الرياضية لتبذل الجهد في سبيل رفع راية دولة الإمارات عالية خفاقة في كافه المحافل الرياضية الإقليمية والدولية استفادة من البنية التحتية التي تم تشييدها برؤية ثاقبة وتمتد الاستفادة منها لأجيال قادمة.