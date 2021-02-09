أهداف الدوري.. «صناعة إماراتية خالصة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

مرت 15 جولة من منافسات دوري الخليج العربي، وخاضت أنديتنا 105 مباريات سجلت خلالها الفرق 310 أهداف، ومن المؤكد أن الأهداف تأتي من خلال القدرة على صناعتها، وعلى هذا الصعيد تصدر قائمة أفضل الصانعين في دورينا 4 إماراتيين من بين الخمسة الأوائل.

وجاء على رأس القائمة علي مبخوت هداف الجزيرة وصانع أهدافه ليضرب عصفورين بحجر واحد، بعدما صعد لصدارة هدافي البطولة بـ11 هدفاً مع الرباعي ويلتون سواريز وكورنادو وجيسوس وجواو بيدرو، فيما تصدر قائمة الصانعين منفرداً برصيد 7 «أسيست» خلال الجولات الماضية، وفي المركز الثاني في هذا القائمة جاء صانع ألعاب الجزيرة أيضاً خلفان مبارك برصيد خمس صناعات، وشاركه في الرصيد نفسه سهيل النوبي لاعب بني ياس وزميله بالفريق جاستون سواريز، فيما حل خامساً على صالح لاعب الوصل برصيد 4 محاولات.

وتؤكد الإحصائيات تطوراً كبيراً على مستوى الصناعة، وأن «دورينا» صناعة إماراتية خالصة في ظل وجود الثلاثي مبخوت وخلفان مبارك وسهيل النوبي، وظهر الأخير بمستوى مبشر للغاية، الأمر الذي يؤكد أن مستقبل الكرة الإماراتية يعد مبشراً في ظل وجود هذه المواهب التي تؤكد جدارتها وتلعب على حساب الأجانب في أنديتها، لاسيما وأن الرباعي مبخوت وخلفان والنوبي وصالح من الأعمدة الأساسية في صفوف فرقهم ويعتمد عليهم المدربون في مراكز مهمة للغاية على حساب الأجانب.