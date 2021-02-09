هازارد: قادر للعطاء 6 سنوات قادمة

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم إصابات النجم الدولي البلجيكي إيدن هازارد المتكررة، فإنه يرى نفسه متألقاً في الملاعب لسنوات طويلة قادمة، وقال في تصريحات نقلت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» مقتطفات منها: أريد أن ألعب الكرة لأطول فترة ممكنة.. حتى السادسة والثلاثين مثلاً، لأنني عندما أكون جاهزاً، أستمتع باللعب والتسلية على أرض الملعب.

هازارد الذي لم يلعب سوى 35 مباراة منذ وصوله إلى ريال مدريد قادماً من تشيلسي الإنجليزي في 2019، منها 13 مباراة فقط هذا الموسم، اعترف بأنه لا يعرف أين سيلعب خلال هذه المواسم القادمة، وقال: أكملت الثلاثين من عمري، وسوف أستمر في الملاعب على الأقل 5 أو 6 سنوات أخرى.

وعن إصاباته المتكررة، قال: ليست نهاية العالم، لأنني في فترة الابتعاد عن الملاعب أجد وقتاً أطول أقضيه مع أولادي، إصاباتي من النوع الذي يحتاج بعض الوقت، ولهذا يجب أن أصبر وألتزم بتعليمات الطبيب المعالج؛ لكي أعود في أفضل حال.

ورغم حملات الهجوم التي يتعرض لها الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، فإن هازارد اعترف بأنه يعشقه لاعباً ومدرباً، وقال: عندما كنت صغيراً كان زيدان وتيري هنري أكثر لاعبين تأثرت بأدائهما عندما أصبحت شاباً.