حمدة القبيسي تسجل فوزها الثاني في بطولة فورمولا 4

أبوظبي (الاتحاد)

حققت حمدة القبيسي فوزها الثاني لموسم 2021 من بطولة فورمولا 4 الإمارات، في الجولة الثانية من سلسلة سباقات ياس التي أقيمت في حلبة مرسى ياس.

وشهد مسار سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 منافسات ندية حافلة بالإثارة والتشويق خاضها المتنافسون، من ضمنهم كلٌ من الشقيقتين آمنة القبيسي التي تنافس في بطولة فورمولا3 آسيا، وحمدة القبيسي التي تشارك في منافسات بطولة فورمولا4 الإمارات.

أما في بطولة فورمولا3 آسيا والتي يتصدر فيها فريق أبوظبي للسباقات من بريما ترتيب السائقين بعد أن استضافت حلبة مرسى ياس جولتين متتابعتين من البطولة، بإقامة سباقات الجولتين الثانية والثالثة من البطولة على مدار يومين متتاليين.

ويعود ذلك بشكل كبير إلى أداء سائقه الصيني جوانيو جاو الذي تمكن من صعود منصة التتويج في السباقات الثلاثة من الجولة الثالثة، والتي ضمنت لفريق أبوظبي للسباقات من بريما الاحتفاظ بالمركز الأول أمام كل من فريقي مومباي فالكونز وبيناكل موتورسبورت، إلا أن البطولة لم تحسم بعد ولا تزال جميع الاحتمالات مفتوحة مع تبقي جولتين على نهايتها.

وفي بطولة سائقي بطولة فورمولا 3 آسيا، يتصدر السائق بيار-لويس شوفيه، من فريق بيناكل موتورسبورت، الترتيب بانتصارين، متقدماً بفارق 10 نقاط عن سائق فريق مومباي فاكونز جيهان داروفالا صاحب المركز الثاني، فيما يحل جاو ثالثاً متأخراً بفارق خمس نقاط عن داروفالا.

وتعود حلبة مرسى ياس لاستضافة الجولة الختامية من بطولة فورمولا3 آسيا التي تقام ضمن فعاليات الجولة الثالثة من سلسلة سباقات ياس التي تنظم من 18 إلى 20 فبراير، وتتضمن أيضاً منافسات سباق لو مان آسيا.