«رجبي الإمارات» يشارك في «العربية» بمنتخبين

دبي (الاتحاد)

تغادر بعثة منتخبنا الوطني للرجبي للرجال والسيدات مساء اليوم إلى مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، للمشاركة بالبطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي، وتعتبر البعثة هي الإماراتية الأكبر في اللعبة على مستوى المشاركات الخارجية، لأنها تضم منتخبين في وقت واحد، كما تعد البطولة الثانية التي يشارك فيها المنتخب خلال جائحة كورونا.

ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، في مقدمتهم الإمارات ومصر ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين، و4 منتخبات للسيدات هي الإمارات، ومصر وسوريا ولبنان.

وتضم البعثة 15 لاعباً وإدارياً للرجال و15 لاعبة وإدارية للسيدات، بالإضافة لإدارة الاتحاد العربي للرجبي التي يرأسها ابن الإمارات قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، ومحمد شاكر أمين عام الاتحاد العربي للرجبي، وحمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي للرجبي، ونزار مهران المنسق العام للاتحاد العربي.