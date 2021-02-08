«الإمبراطور» و«الفرسان».. «ديربي» على طريق اللقب

مراد المصري (دبي)

تتطلع أربعة فرق مساء اليوم، لقطع الخطوة الأولى نحو المباراة النهائية لكأس الخليج العربي، عندما يلتقي النصر مع اتحاد كلباء على استاد آل مكتوم، والوصل مع شباب الأهلي على استاد زعبيل في ذهاب الدور نصف النهائي.

ويأمل «العميد» في شكله الجديد أن يظهر بأفضل صورة في أول ظهور تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون لوبيز، ومواصلة المسيرة للدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي، فيما سيكون «النمور» على الموعد مع مواصلة طموحات المضي قدماً في هذه المسابقة، ومحاولة الصراع على لقب يزين خزائنه بعد أداءه الإيجابي هذا الموسم، وينقذ به الموقف الحالي.

ويغيب عن النصر الثنائي المهاجم سيباستيان تيجالي ومحمود خميس الموجودان في معسكر منتخبنا الوطني، لكنه يمتلك الأسلحة اللازمة لإنجاز المهمة، وتحديداً الوافد الجديد الجزائري مهدي عبيد، الذي قدم أوراق اعتماده كصمام أمان في وسط الميدان.

أما اتحاد كلباء فيخوض المباراة بالتشكيلة المعتادة بقيادة التوجولي ملابا في الهجوم، مع سعي المدرب الأوروجوياني للحفاظ على التوازن المطلوب في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى لقاء «الديربي» بين الوصل وشباب الأهلي، وهما اللذان يمران بمرحلة نتائج إيجابية وتطور بالأداء، عموماً منذ التغيير الفني، حيث تعاقد «الإمبراطور» مع البرازيلي أودير هيلمان، فيما يتولى مهدي علي مهمة قيادة «الفرسان» بنجاح منذ عودته على رأس الجهاز الفني.

ويفتقد كلا الفريقين عدداً من العناصر لمختلف الأسباب، منها تحديداً اللاعبان الموجودان في صفوف معسكر منتخبنا الوطني، ومنهم: فابيو ليما وعلي صالح وعلي سالمين من جانب الوصل، وسعيد أحمد ووليد عباس من شباب الأهلي.

ويتطلع شباب الأهلي لاستعادة اللقب، الذي حققه في الموسم قبل الماضي، وهو الفريق الأكثر تتويجاً باللقب في أربع مناسبات، فيما يبحث الوصل عن اللقب الأول، وهو الذي حل وصيفاً نهائي عام 2018.

وكانت المرة الأخيرة التي التقى فيها الفريقان في نصف النهائي في عام 2018، ووقتها تعادلا ذهاباً دون أهداف، قبل أن يحقق الوصل فوزاً مثيراً في لقاء الإياب بنتيجة 3-2.