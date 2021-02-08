باولينو.. اختفاء «البصمة» في 195 دقيقة

فيصل النقبي (خورفكان)

لم ينجح البرازيلي باولينيو لاعب خورفكان المنتقل لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في وضع بصمته الحقيقية لفريقه، رغم مشاركته في 4 مباريات، ثلاث منها في الدوري وواحدة في كأس الخليج العربي.

وعلى عكس زملائه الأجانب بالفريق، شارك باولينيو في مباريات الدوري الثلاث في مقاعد البدلاء، ابتداءً من لقاء الجزيرة، حيث حل بديلاً في الدقيقة 53 من زمن المباراة، ثم شارك بديلاً كذلك في لقاء العين منذ الدقيقة 63، وشارك كذلك بديلاً في لقاء النصر الأخير في الدقيقة 65 من زمن المباراة، ليلعب فقط 105 دقائق في الدوري من دون أن يسجل أي هدف، ولم يترك أي انطباع جيد.

ولعل الاستثناء الوحيد هو مشاركته أساسياً في لقاء شباب الأهلي في ربع نهائي كأس الخليج العربي، ولكن لم يقدم شيئاً، فقد تعرض الفريق لخسارة كبيرة قوامها خمسة أهداف كاملة

ويبلغ مجموع الدقائق التي لعبها البرازيلي 195 دقيقة، من مجموع 360 دقيقة بدون أن يسجل أي هدف أو يشارك في صناعة الأهداف.

ودافع المدرب البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان عن لاعبه الجديد، حيث أكد أن اللاعب يحتاج لمزيد من الوقت للتأقلم مع أجواء الدوري والفريق، حيث يلعب للمرة الأولى في منطقة الخليج.

وقال زاناردي: إن اللاعب يمتلك مستوى جيداً، وهو يخدم الفريق حالياً وفق إمكاناته، مشيراً إلى أنه سيقدم الأداء المطلوب منه خلال المباريات المقبلة، مطالباً جماهير خورفكان بالصبر على اللاعب، لأنه بدأ التأقلم والانسجام مع الفريق.