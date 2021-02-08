48 لاعباً في «الإمارات المفتوحة للجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك 48 لاعباً في بطولة الإمارات المفتوحة للجودو للشباب، التي ينظمها اتحاد للمصارعة والجودو يوم الجمعة المقبل، بصالة نادي اتحاد كلباء بالمنطقة الشرقية ضمن برنامج الاتحاد لموسم 2020-2021.

ويمثل اللاعبون 5 أندية هي الشارقة الرياضي، الشارقة للدفاع عن النفس، خورفكان، اتحاد كلباء، الفجيرة للفنون القتالية، وأغلق باب التسجيل للمشاركة في البطولة أمس الأول.

وفرغت اللجنة المنظمة للمسابقة برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد وسكرتير الاتحاد الكابتن شعبان السيد مقرر اللجنة، من إكمال الترتيبات الإدارية التي من شأنها الإسهام في نجاح البطولة، وفقاً للترتيبات الاحترازية والبروتوكول الصحي الذي أكد على ضرورة التباعد الاجتماعي خلال المنافسات، بما يضمن السلامة للجميع.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة على ضرورة إبراز شهادة اللياقة الصحية وشهادة فحص الكورونا، والتأكد من سلبية النتيجة عند صعود الميزان المقرر له مساء بعد غدٍ، بمقر نادي اتحاد كلباء مستضيف البطولة، التي حددت المنافسة فيها لفئات أعمار تحت 18-19-20 سنة من مواليد 2001 و2002 و2003، أما الأوزان فقد تحددت بأوزان تحت 55 و60 و66 و73 و81 و90 وتحت 100، وفوق 100 كجم، وستكون المشاركة مفتوحة لكل المسجلين في كشوفات الأندية المشاركة نظراً للظروف الاستثنائية الصحية.

من جانب آخر، استعدت الأندية المشاركة للمنافسة القوية، وقد أقام ناديا الفجيرة وخورفكان معسكراً مشتركاً بصالة نادي الفجيرة للفنون القتالية استعداداً للبطولة.