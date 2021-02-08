53 هدفاً في افتتاحية «ماسترز البولو»

دبي (الاتحاد)

تشهد بطولة «الماسترز» للبولو اليوم، مباراتين ضمن منافسات سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، التي تقام مبارياتها بملاعب نادي الحبتور للبطولة، حيث يلتقي فريق الإمارات ومنافسه فريق «أيه أم» في مباراة أشبه بنهائي مبكر للبطولة، فيما يلتقي في المباراة الثانية باتستوني ولابيرتا.

كانت ضربة البداية قد شهدت 4 مباريات، سجل خلالها اللاعبون 53 هدفاً وهي نسبة كبيرة في مباريات البولو، خاصة أن معظم المباريات خرجت بنتائج كبيرة، ونجح فريق الإمارات في الفوز على فريق بن دري 8-6، وفاز فريق باتستوني على فريق التاميرا بنتيجة 6-4، وقادت الشيخة عليا آل مكتوم فريق «أيه أم» بالفوز في المباراة الافتتاحية على فريق أنكورا بنتيجة 9-4، فيما حقق فريق لابيرتا فوزاً كبيراً على فريق عالم بنتيجة 10-6.