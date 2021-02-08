«الظنة» تظفر بناموس اللقايا في مهرجان محمد بن زايد للهجن

عبدالله عامر (اللبسة)

كسبت «الظنة» لحميد سعيد النيادي ناموس الشوط الرئيسي الأول الخاص باللقايا الأبكار المفتوح في ثالث أيام منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021»، واستطاعت أن تكسب كأس الأبكار والجائزة النقدية البالغة مليوناً ونصف المليون درهم بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 7:42:3 دقيقة، وفي الشوط الرئيسي الثاني للقايا الجعدان كان الموعد مع «زافر» لسالم سعيد منانة الكتبي لتحرز ناموس الشوط وتخطف البندقية ومليون درهم بعد أن أنهت مراحل الشوط بزمن قدره 7:43:2.

وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وجاءت نتائج الأشواط من الثالث إلى الرابع عشر كالتالي: الشوط الثالث: «الدرعية» لموسى عبدالعزيز عبدالله آل موسى بزمن قدره 7:43:0، الشوط الرابع «الشاهينية» لفهد محمد عبدالله التميمي بزمن بلغ 7:46:8، الشوط الخامس «الكاشح» لمنصور سيف خلفان السويدي بزمن قدره 7:47:7، الشوط السادس «مغادر» لعلي عبدالله الفهيدة المري بزمن قدره 7:46:0، الشوط السابع «مشغلة» لمبارك خلفان مبارك الشامسي بتوقيت بلغ 7:44:0، الشوط الثامن «هوايل» لمانع أحمد مانع آل عامر بتوقيت بلغ 7:47:9، الشوط التاسع «نسناس» لأحمد عبدالله فارس الدرعي بزمن قدره 7:46:1، الشوط العاشر «هملول» لسالم عبدالهادي صالح المري بتوقيت قدره 7:41:3، الشوط 11 «نجلا» لحميد مبارك مسلم المنصوري بزمن قدره 7:51:0، الشوط 12 «العنود» لمحمد عتيق زيتون المهيري بتوقيت قدره 7:48:0، الشوط 13 «محنة» لخلفان سالم حمدان المنصوري بتوقيت قدره 7:53:3، وفي آخر أشواط الفترة المسائية كان الموعد مع «سمحة» لمحمد سالم ثعلوب الدرعي محققة المركز الأول والناموس بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 7:56:4، حصل جميع الفائزين بالأشواط من الثالث إلى الرابع عشر على جوائز نقدية وصلت إلى 150 ألف درهم.

وكسبت «خطيرة» لعبدالله عبيد الكتبي ناموس أول أشواط الفترة الصباحية الخاصة باللقايا بعد أن أنهت مسافة الشوط البالغة 5 كلم بزمن قدره 7:37:4، وفي الشوط الثاني كانت «السليمانية» لعمر سعيد حارب الكتبي على موعد مع المركز الأول وناموس الشوط بعد أن قطعت مراحل السباق بزمن بلغ 7:39:1، وفي الشوط الثالث وتحدي الجعدان انتصر «سراب» لمحمد خميس مصبح بن بدر على منافسيه محققاً المركز الأول بتوقيت قدره 7:36:6، وفي الشوط الرابع طار «الشمالي» لنايع راشد بالشاوي الغفلي مع المركز الأول بزمن قدره 7:28:7، وجاءت نتائج بقية الأشواط إلى 30 كالتالي: الشوط الخامس «العنود» لعبدالله مطر حمد عميره الشامسي بزمن قدره 7:35:2، الشوط السادس «كحال» لسعيد عبدالرحمن سعيد الناصري بزمن بلغ 7:35:3، الشوط السابع «الحاكم» لسعيد خليفة سعيد الخييلي بتوقيت قدره 7:35:7، الشوط الثامن «البارق» لأحمد حران بن حميدان الفلاسي بزمن قدره 7:38:7، الشوط التاسع «غزل» لعبدالله طالب محمد شريم المري بزمن قدره 7:35:7، الشوط العاشر «شقرا» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بزمن قدره 7:41:8، الشوط 11 «ناصي» لعدنان سليمان ناصر الرشيدي بتوقيت قدره 7:35:9، الشوط 12 «أدهم» لأحمد محمد مسلم المنهالي بزمن قدره 7:36:0، الشوط 13 «فوايد» لعلي مصبح علي المنصوري بتوقيت قدره 7:42:0، الشوط 14 «حشمة» لأحمد حامد الحبروت الدرعي بزمن بلغ 7:39:1، الشوط 15 «سلهود» لعلي سالم علي الدرعي بتوقيت قدره 7:39:1، الشوط 16 «مرفوق» لراشد سعيد منانة الكتبي بزمن قدره 7:31:2، الشوط 17 «بشاير» لسالم سعيد منانة الكتبي بتوقيت قدره 7:42:7، الشوط 18 «نوضة» لصالح عبدالهادي صالح المري بتوقيت قدره 7:37:9، الشوط 19 «سراب» لخالد سعيد بروك الحميري بتوقيت قدره 7:39:3، الشوط 20 «بحر» لراشد محمد سعيد مروشد بزمن بلغ 7:40:4، الشوط 21 «الظبي» لسالم محمد دعيفس الشامسي بتوقيت بلغ 7:42:4، الشوط 22 «هيما» لمحمد سعيد بالكيلة العامري بتوقيت قدره 7:39:5، الشوط 23 «عونك» لبخيت ناصر بالنوبي العامري بزمن قدره 7:41:0، الشوط 24 «نجد» لسيف مقبل سيف الجحافي بتوقيت قدره 7:38:3، الشوط 25 «منصة» لحمد سيف فالح الشامسي بتوقيت قدره 7:38:2، الشوط 26 «الذيبة» لعاطف عطية حسن القرشي بتوقيت قدره 7:48:6، الشوط 27 «شاهين» لمسلم سالم ثعلوب الدرعي بزمن قدره 7:47:7، الشوط 28 «سراب» لمحمد سالم سعيد الدرعي بتوقيت قدره 7:43:3، الشوط 29 «مذيار» لسعيد قنازل حمرور العامري بزمن قدره 7:45:4، وفي آخر أشواط فئة اللقايا كان الموعد مع «الفايزة» لسليم مسلم قنزول العامري محققة المركز الأول بزمن قدره 7:50:6.

الإيذاع تحيي الحفل الرابع بـ 26 شوطاًً

تنطلق صباح اليوم، منافسات فئة الإيذاع لمسافة 6 كلم في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021»، وتركض الإيذاع على مدار 26 شوطاً، منها 16 في الفترة الصباحية و10 للمسائية، وتبدأ الانطلاقة مع الفترة الصباحية و16 شوطاً للإيذاع أبكار المحليات والمهجنات، خصصت أول 4 منها لأهالي الميادين التي تحتضن المنافسات.

ويحصل الفائزون بالأشواط على جوائز مالية قيمة تصل إلى 150 ألف درهم، ومن الشوط الخامس إلى الـ 16 ينال الفائزون جوائز نقدية قيمتها 50 ألف درهم، وفي الفترة المسائية تبلغ الإثارة ذروتها مع تحدي الرموز الخاص بالإيذاع الأبكار والجعدان، حيث خصصت اللجنة المنظمة للفائز بشوط الإيذاع الأبكار كأساً ومليوناً ونصف المليون درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على 300 ألف درهم، والمركز الثالث على 150 ألف درهم، والرابع 100 ألف درهم، و50 ألف درهم لصاحب المركز الخامس، وفي الشوط الثاني الخاص بالإيذاع الجعدان يكسب صاحب المركز الأول كأساً ومليون درهم، والمركز الثاني 250 ألف درهم، وتبلغ جائزة صاحب المركز الثالث 150 ألف درهم، والرابع 100 ألف درهم، و50 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، ويحصل بقية الفائزين بالأشواط من الخامس إلى العاشر على جائزة نقدية تصل إلى 150 ألف درهم.

«سلهودة» تتصدر المحالب بـ 49.820 كجم

اختتمت مساء أمس مسابقة المحالب في مهرجان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2019»، وكسبت «سلهودة» المركز الأول في شوط العرابي المحليات، لتهدي مالكها غازي علي سعيد باقروان المركز الأول، بعد أن حققت 49.820 كجم، وجاءت في المركز الثاني «مياسة» لقروان علي سعيد بإجمالي 48.700 كجم، وفي المركز الثالث «ظبية» لغازي علي سعيد بـ 46.540 كجم. وفي الشوط الثاني والخاص بالخزاوير المحليات، كسبت «سحامة» لسيف محمد سيف المزروعي المركز الأول بعد أن حققت 54.720 كجم، وجاءت «المزيونة» ليسلم مرعي الصيعري في المركز الثاني وبإجمالي 48.100، وفي المركز الثالث «النعوس» لمحمد ناجي الصيعري بإجمالي 47.980 كجم. وفي شوط المحليات الأصايل المفتوح فازت «زرافة» لمحمد عبيد محمد الغفلي بالمركز الأول بعد وصولها إلى 51.380 كجم، وجاءت في المركز الثاني «ريمة» لسعيد محمد علي هويدن الكتبي بإجمالي 40.520 كجم، وفي المركز الثالث «جبارة» لمحمد سالم المزروعي بعد تحقيقها 36.100 كجم.

حميد النيادي: المهرجان كرنفالي احتفالي يعزز الموروث التراثي

قدم حميد سعيد النيادي مدير مكتب سمو وزير شؤون الرئاسة للشؤون الخاصة، جزيل الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم الكبير وغير المحدود الذي يقدم للرياضات كافة في الدولة، وخص بالذكر رياضة سباقات الهجن. وقال النيادي: «إن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل اللبسة 2021، بات أحد أهم المهرجانات في المنطقة، من خلال تنوع الفعاليات التي تحضر فيه، والمشاركة الكبيرة للملاك والمضمرين والمهتمين بالرياضات التراثية»، مضيفاً أن جميع من حضر للمهرجان هو فائز بحد ذاته.

واضاف: المهرجان امتداد لفكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه؛ لأن الأب المؤسس وضع اللبنة الأساسية للحفاظ على الموروث الشعبي والقيادة الرشيدة في الدولة تسير على النهج نفسه، بالاهتمام والحفاظ على ما أسسه الشيخ زايد، رحمه الله، وذلك لدعم شريحة كبيرة من ملاك الهجن في مختلف فعاليات السباقات والمزاينة والمحالب والسباق التراثي.

وعن المهرجان، قال النيادي، إن المهرجان في تطور ملحوظ عاماً بعد آخر، وهذا ما لمسناه من الأعداد الكبيرة للمشاركين التي لم تقتصر على أبناء الدولة، بل شاهدنا وجود العديد من ملاك الهجن من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأكد أن المهرجانات بجوائزها الكبيرة شجعت الكثيرين على الدخول في منافساتها، وأصبح الآباء يأتون بأبنائهم لإكسابهم خبرات رياضة آبائهم وأجدادهم.

وذكر النيادي أن ميزة إقامة المنافسات كل عام في إمارة مختلفة، تعتبر دعماً خاصاً لأهالي المنطقة التي تقام بها المنافسات؛ وذلك عن طريق تخصيص أربعة أشواط خاصة بهم، وهذا الدعم سواء عن طريق التسعيرة المخصصة أو الجوائز النقدية، يعتبر دعماً للملاك الصغار للنهوض بهم من خلال أشواط خاصة بهم، وذكر أن ما شاهده من فرحة في وجوه الملاك في افتتاحية المهرجان، من خلال وجودهم وتقاربهم في منطقة واحدة للتنافس الشريف على الناموس، دليل على حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مصلحة المواطن أين ما وجد، والقيادة تبحث عن ما يفيد المواطن وأين يكمن الخير له، وتبذل الغالي والنفيس لإسعاد شعبها وتوفير الخير له.

وذكر النيادي أن هذا المهرجان خصص لسباقات الهجن ومزاينة الإبل ومسابقة المحالب والسباق التراثي، وأن القيادة الرشيدة تنظم مهرجانات متنوعة، مما يتعلق بالموروث الشعبي، وكيفية المحافظة عليه واستمراره، ونحمد الله عز وجل على قيادتنا التي تسعى إلى مصلحة الوطن والمواطن في شتى المجالات. وشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم الكبير للرياضات التراثية على عمومها ورياضة سباقات الهجن بصفة خاصة، وشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على متابعته المستمرة والدائمة لكل الفعاليات التراثية، وبالأخص سباقات الهجن، وشكر كذلك معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن على تنظيم هذا الحدث بشكل مميز، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة جميع المشاركين واللجان العاملة في المهرجان.

البرطماني: 66 كلم «سوبر» ابن عويضان

أكد سعيد عامر البرطماني محلل قناة ياس، أن أشواط الرموز الخاصة بالحقايق أشعلت وتيرة التحدي؛ كونها البوابة الأولى في المنافسات الخاصة برياضة سباقات الهجن في المهرجانات كافة، وقال البرطماني: إن رموز الحقايق جاءت مثيرة بحضور مميز لـ «سمحة» و«سوبر»، مضيفاً أن النوعيات الخاصة بسلالات الهجن المشاركة كانت على مستوى الحدث، ما انعكس إيجابياً على الأداء بشكل عام، وأوضح البرطماني أن «سمحة» المملوكة لراشد محمد مروشد، وصلت إلى المرحلة الأخيرة مع عدد من المطايا، ولكنها تقدمت بثبات على الرغم من وجود منافسة شرسة، مما ساعدها على تحقيق التوقيت الأفضل وهو 5:426، وقال البرطماني: إن الإثارة تواصلت في الشوط الثاني الخاص بالجعدان ليهدي «سوبر» الناموس لمحمد بن سهيل بن عويضان، موضحاً أن «سوبر» كان نداً قوياً على الرغم من المنافسة اللصيقة طيلة المسار، لكن قدرته التحويلية في رفع إيقاع الأداء كانت هي الفيصل في لحظات الحسم الأخيرة، باندفاع قياسي بلغ 66 كلم في الساعة، ساعدته في الحصول على المركز الأول وناموس الشوط.

تسعيرة اللقايا

أعلنت مؤسسة هجن الرئاسة تسعيرة مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021» والخاصة بفئة اللقايا كالتالي: أشواط الرموز الخاصة بالأبكار المركز الأول 2 مليون درهم، المركز الثاني مليون ونصف المليون درهم، المركز الثالث مليون و200 ألف درهم، ومن المركز الرابع إلى العاشر مليون درهم، وفي أشواط الرموز الخاصة بالجعدان خصصت مؤسسة هجن الرئاسة تسعيرتها لصاحب المركز الأول بمليون ونصف المليون درهم، ولصاحب المركز الثاني مليوناً و200 ألف درهم، ومليون درهم لصاحب المركز الثالث، ومن المركز الرابع إلى العاشر 800 ألف درهم، وفي بقية الأشواط حددت التسعيرة الخاصة بالفائزين في أشواط الأبكار مليون درهم، وفي أشواط الجعدان 800 ألف درهم.

«ضي» عروس الشرايا المحليات

اختارت لجنة التحكيم الخاصة بمزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021» المطية «ضي» لمبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري للفوز بشوط الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح، وجاءت في المركز الثاني «أرباح» لحمدان مصبح عامر حويرب المنصوري، وفي المركز الثالث «الكوس» لسيف علي سيف السعيدي.

وفي الشوط الثاني الخاص باللقايا الشرايا لأبناء القبائل، وقع اختيار اللجنة على «العنود» لمبارك عبيد سالم طماش المنصوري التي حققت المركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني مع «رمز بن سنية» لعيضة مبخوت غانم بن سنية المنهالي، وجاءت في المركز الثالث «عوايد» لمحمد مسعود بخيت المنصوري. وفي الشوط الثالث للقايا شرايا لأبناء القبائل المحليات والخاص بأبناء المنطقة، اختارت لجنة التحكيم المطية «منوة» لمحمد عبيد محمد راشد المنصوري الفائزة بالمركز الأول، وجاءت «اللبسة» لمصبح سيف راشد العليلي في المركز الثاني، و«الشاهينية» لعبيد علي حميد العليلي في المركز الثالث.

الفحص المسبق

حددت اللجنة المنظمة مواعيد الفحص المسبق الخاصة بالهجن المشاركة في أشواط الرموز باليوم الختامي للحول والزمول صباح اليوم، وستركض من خلالها الحول والزمول لمسافة 8 كلم، وتبدأ عملية الفحص المسبق في ميدان اللبسة من الساعة السابعة إلى التاسعة صباحاً.