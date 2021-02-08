اتفاقية حقوق رقمية لـ «رابطة المحترفين» مع «Play Sports 1»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، وشركة «1Play Sports» السنغافورية، عن توقيع اتفاقية حقوق رقمية، للسماح بالشركة المتخصصة في إنتاج الإعلام الرياضي وبثه، بإذاعة مباريات مسابقات المحترفين، وهي: دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، وكأس سوبر الخليج العربي، مباشرة عبر قنواتها الإعلامية، في خطوة رائدة من الرابطة، للوصول إلى أسواق جديدة، ومشاهدين في مناطق مختلفة في القارة الآسيوية، لتعزيز الترويج وانتشار المسابقات الإماراتية، التي تعد رائدة على الصعيد القاري.

ستسمح الاتفاقية لمشجعي كرة القدم بمشاهدة مباريات أحد أفضل دوريات كرة القدم بالشرق الأوسط والقارة الآسيوية، بحسب تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك من خلال قيام الشركة بعرض المباريات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية عبر الإنترنت، مع خيارات متعددة للغات التعليق الرياضي لمباريات معينة، منها اللغات؛ الإنجليزية والفيتنامية والإندونيسية والهندية.

وأعرب المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وليد الحوسني، عن سعادته بتوقيع اتفاقية الحقوق الرقمية، مؤكداً أنها خطوة مهمة تخدم مصالح الرابطة والكرة الإماراتية بشكل عام، وقال: «يسعدنا الإعلان عن التوصل لاتفاق مع شركة Play Sports1، التي تبث موسم دوري الخليج العربي، بداية من الموسم الحالي 2020-2021، رقمياً، ليصل إلى جمهور أوسع وأكبر، سيراً على نهج الاستراتيجية التي نسعى لها في الرابطة، للوصول إلى أكبر قاعدة متابعين».

وختم: «إن اتفاقيتنا مستمكننا من التواصل المباشر مع ملايين المشاهدين في جنوب شرق آسيا و شبه القارة الهندية، والذين سيتمكنون الآن من مشاهدة بث عالي الجودة لدوري الخليج العربي».