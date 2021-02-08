منديز تتوج بكأس رئيس الدولة للسيدات للقدرة

بوذيب (الاتحاد)

توجت الفارسة سابرينا ميجيل منديز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، لمسافة 100 كلم، الذي أقيم في قرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، وتمكنت البطلة من تحقيق اللقب على صهوة الجواد «بنفيكا» لإسطبلات ام 7 باحتساب معدل النقاط حسب بروتوكول بوذيب، شارك في السباق 84 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وجاءت في المركز الثاني كايلا لويس ماهر على صهوة «بيرويك ذا جيميني بولكس» لإسطبلات أي بي اتش، تلتها في المركز الثالث الفارسة عائشة يحي الزبيدي على صهوة «بيرفكت ستار» لإسطبلات اعمار، وأقيم بالتزامن مع سباق السيدات سباق دولي تأهيلي نجمة واحدة لمسافة 100 كلم، وشهد مشاركة 53 فارساً وفارسة.

توج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، يرافقه أحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، وكيم اليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية، وتتواصل المنافسات غداً بإقامة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم «نجمتين»، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

وأطلق «بروتوكول بوذيب» بقوانينه الجديدة المطبقة في قرية بوذيب منذ 2015، محققاً نتائج إيجابية لافتة، خاصة ما يتصل بصحة ولياقة خيول السباقات، وتجنب الحوادث الخطرة التي قد تتعرض لها خلال المنافسات.

واشتملت قوانين البروتوكول بنوداً نصّت على تعديل مسميات سباقات القدرة والتحمل إلى سباقات ركوب القدرة والتحمل، وتحديد السرعة القصوى للخيول المشاركة في السباقات الرسمية بـ 20 كم، واقتصار نطاق المساندة على نقاط المياه المحددة على مسافة كل 1 كم، ومراقبة سرعة الفرسان أثناء المراحل عن طريق جهاز التتبع حتى لا يتم تجاوز السرعة المسموح بها قانونياً، واعتماد زمن 10 دقائق كحد أقصى لوقت عرض الخيل على اللجنة البيطرية بين المراحل، وثم التركيز على اعتماد 56 نبضة قلب في الدقيقة كحد أقصى للفحص البيطري للخيل، واعتماد 50 دقيقة كزمن استراحة الخيل بين مراحل السباقات، وثم اعتماد نهاية السباق هو عبور خط البوابة الإلكترونية.