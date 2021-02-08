«الأمن الجنائي» بطل اللياقة والتحدي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

توج العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، فريق قطاع الأمن الجنائي بلقب بطولة اللياقة والتحدي، ضمن درع القائد العام للتفوق الرياضي للموسم 2020-2021، وحل فريق قطاع المهام الخاصة في المركز الثاني، ونال قطاع شؤون القيادة المركز الثالث، وتضمنت البطولة ثلاث مسابقات على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 18 فريقاً يمثلون القطاعات الشرطية، ويتكون كل فريق من خمسة لاعبين، واشتملت منافسات اليوم الأول على مسابقة الجري لمسافة 4 كليومترات في جبل الوثبة بوزن 10 كيلوات، وفي اليوم الثاني تحدي الحواجز في ميدان الحفار، واختتمت في اليوم الثالث بمسابقة اللياقة والكروس فت.

وأشاد مدير قطاع الأمن الجنائي بالمستوى الجيد الذي ظهرت عليه البطولة من قبل اللجنة المنظمة، مؤكداً أهمية هذه المنافسات الرياضية لمنتسبي الشرطة، والتي تعتمد على التميز الرياضي وقوة التحمل.

حضر تتويج الفائزين العقيد عصام عبدالله مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، والمقدم علي شنين الحساني نائب مدير مديرية ق7، والمقدم محمد حسن البلوشي نائب مدير إدارة أداء العاملين، والمقدم راشد الصغير نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية.