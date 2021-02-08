8 حصص لـ «الناشئين» استعداداً لـ«آسيوية اليد»

رضا سليم (دبي)

يبدأ منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد، بقيادة المدرب قاسم عاشور، برنامج الاستعداد للبطولة الآسيوية للناشئين، التي ستقام في مدينة ألماتي في كازاخستان خلال الفترة 5 إلى 17 يونيو المقبل، وهي البطولة التي كان مقرراً إقامتها في مارس المقبل وتأجلت إلى يونيو، حيث يدشن الإعداد بالحصة التدريبية الأولى بصالة صلاح الدين بدبي اليوم الثلاثاء، وتستمر التدريبات على مدار 8 حصص حتى يوم 19 فبراير الجاري.

من ناحية أخرى، تحول دوري أقوياء اليد إلى الدوران السريع من خلال الجولات المضغوطة بإقامة جولتين أسبوعياً، حيث تقام اليوم الثلاثاء 5 مباريات، حيث يلتقي الشارقة المتصدر برصيد 21 نقطة مع الوحدة الثامن برصيد 8 نقاط بصالة الملك الشرقاوي، فيما يصطدم شباب الأهلي الرابع برصيد 18 نقطة مع مليحة الوصيف برصيد 19 نقطة بصالة شباب الأهلي، ويستضيف النصر السادس برصيد 15 نقطة منافسه دبا الحصن العاشر برصيد 9 نقاط بصالة راشد بن حمدان، ويلتقي بني ياس الأخير برصيد 8 نقاط مع الظفرة التاسع برصيد 9 نقاط بصالة السماوي.