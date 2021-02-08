«عربي المبارزة» يعتمد خطط وبرامج عودة النشاط

دبي (الاتحاد)

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للمبارزة خطط وبرامج عودة النشاط بعد فترة توقف قاربت على العام، وتم اعتماد استئناف البطولات والتجمعات العربية وبالإضافة إلى إقامة العديد من الدورات الخاصة بتأهيل عناصر اللعبة من مدربين وحكام وإداريين.

جاء ذلك في اجتماع المكتب برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، بحضور كل من: الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة نائب الرئيس، وزايدة الداغر نائبة الرئيس، وخالد عطيات الأمين العام رئيس الاتحاد الأردني للمبارزة، وعبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، وداوود المتولي رئيس الاتحاد الفلسطيني، وسعود الشمري عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، وزياد أبو عراج عضو مجلس إدارة الاتحاد اللبناني، كما حضر الاجتماع دكتورة هدى المطروشي الأمين المالي للاتحاد، وإبراهيم خالد مستشار الاتحاد، وأحمد الريالات من الأمانة العامة.

وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات على جدول الأعمال، تصدرها مناقشة السبل الكفيلة بعودة النشاط وتنظيم البطولات العربية سواء للمنتخبات أو الأندية، وكذلك إقامة المعسكرات الدولية المشتركة للمنتخبات العربية، بالإضافة إلى مستجدات المبارزة العربية في ظل الظروف الراهنة للعالم وما يمثله وباء كوفيد- 19 من تحد، وكيفية الاستفادة من فترات التوقف للتدريبات والمشاركات الدولية لجميع الاتحادات العربية.

واعتمد الاجتماع إقامة دورة تدريبية لتأهيل المدربين العرب على هامش بطولة العالم للشباب والناشئين بالقاهرة مطلع أبريل، وكذلك إقامة دورة أخرى على هامش بطولة الأندية العربية بالإمارات سبتمبر المقبل، وكذلك إقامة دورة لتأهيل وصقل الحكام العرب خلال الصيف المقبل، كما اعتمد الاجتماع استئناف إقامة البطولات الرياضية والتي ستستهل بإقامة بطولة الأندية العربية مطلع سبتمبر المقبل بالإمارات. وناقش المجلس أيضاً السبل الكفيلة بتفعيل لجان الاتحاد العربي، حيث عرض عبد المنعم الحسيني الرؤية الخاصة بتفعيل اللجنة النسائية بالاتحاد العربي لتأهيل العنصر النسائي وضرورة إعداد الكوادر العربية للمرأة، خاصة بعد أن أقر الاتحاد الدولي ما نسبته 40 % من جميع المناصب واللجان به للعنصر النسائي.

وأقر الاجتماع تأجيل التعديلات الخاصة بتشكيل اللجان التابعة إلى ما بعد انتخابات الاتحادات العربية التي تجرى عقب الدورة الأولمبية الحالية.