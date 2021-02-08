أوكازاكي: العين كسب لاعباً بمواصفات «5 نجوم»

مراد المصري (دبي)

اعتبر شينجي أوكازاكي نجم فريق ويسكا الإسباني وأحد أعضاء فريق ليستر سيتي، عندما حقق معجزة التتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016، أن العين كسب صفقة مهمة للغاية بالتعاقد مع مواطنه شويا ناكاجيما، الذي يعتبره لاعباً بمواصفات تؤهله في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وجاء حديث أوكازاكي خلال رده على سؤال «الاتحاد» خلال لقاء عبر تقنية الفيديو مع وسائل الإعلام العالمية، وذلك قبل خوض فريقه مواجهة خسرها بصعوبة «السبت» أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، واستهل اللاعب حديثه عن شيوتاني لاعب العين، وقال: شيوتاني لاعب دولي. تزاملنا في صفوف المنتخب الياباني، وهو يلعب بشكل جيد دائماً، وهو من الزملاء الذين يحرص دائماً على تحفيزي.

وتابع: بالنسبة لناكاجيما، فهو لاعب لديه مهارات جيدة للغاية، شخصياً أعتقد أنه لاعب قادر على اللعب في أكبر الدوريات الأوروبية، وأنا أثق بقدرته على اللعب جيداً في الإمارات.

وأضاف: أعتقد أنه في حال انسجم مع فريقه «العين» بإمكانه أن يقدم أفضل أداء، فهو لديه مهارات رائعة للغاية، وهو لاعب مراوغ وفي حال دمج مهاراته مع الفريق، وهو أمر مهم، وفي حال اجتمعت كل هذه العناصر معاً، فأنا أثق بنجاحه في الإمارات.

ورغم أنه من صناع معجزة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، اعتبر الياباني أن الدوري الإسباني أصعب على اللاعبين من نظيره الإنجليزي، وقال: لعبت في ألمانيا وإنجلترا وأكمل مسيرتي في إسبانيا، وهنا إيقاع اللعب سريع للغاية مع أداء فني مرتفع من اللاعبين إلى جانب روح الفريق والقتالية طوال المباريات، كما يمكن أن نلمس وجود الصبغة الإسبانية في إيقاع اللعب بالنظر لوجود عدد كبير من اللاعبين الإسبان، سواء في دوري الدرجة الأولى أو الثانية، بما يجعل «الليجا» تحتفظ بجزء كبير من هوية اللعب الخاص بها، مقارنة بالدوري الإنجليزي الذي يغلب عليه طابع اللاعبين الأجانب.

واعتبر أوكازاكي، أن فريقه تحسن أدائه مؤخراً، وأنه يشعر بالثقة وهو ما ظهر من خلال تمريرته الحاسمة في هدف ويسكا أمام ريال مدريد، وقال: حققنا فوزاً كبيراً على بلد الوليد وقبلها تعادلنا مع فياريال، نمر بمرحلة تغيير وتطور في الأداء من خلال التركيز على تعزيز قوة الدفاع والقيام بالهجوم السريع، وهي الطريقة التي يجب أن نتمسك بها في حال أردنا مباغتة المنافسين.

واعترف أوكازاكي أن هناك عوائق أمام اللاعبين الآسيويين للتألق في أوروبا رغم ازدياد أعدادهم في السنوات الأخيرة، وقال: في البداية أذكر عندما ذهبت إلى ألمانيا كان هناك تشكيك بقدرتي البدنية، لكن مع الوقت أثبت قدراتي، فيما من ناحية أخرى فإن التأقلم في الملاعب الأوروبية لا يرتبط بالملعب فقط، ولكن يجب أن يتمكن اللاعب من التأقلم مع الثقافة وأسلوب الحياة عموماً هناك.

وتابع: اللاعبون اليابانيون يحبون الدوري الإسباني ويتابعونه بشكل كبير، وأرى أن أسلوبه الأقرب لطريقة لعبنا في اليابان، لذلك لن اتفاجئ برؤية المزيد من اللاعبين في «الليجا» في الفترة المقبلة.

وختم أوكازاكي حديثه، مؤكداً إنه ما زال يترك الباب مفتوحاً للعودة إلى صفوف المنتخب الياباني الذي يعتبر هو ثالث أفضل هداف في تاريخه برصيد 50 هدفاً، وقال: حالتي البدنية جيدة للغاية، في حال تلقيت نداء استدعاء لصفوف المنتخب سأتواجد بالتأكيد، لكن أولويتي بالوقت الحالي هي محاولة مساعدة ويسكا على تجنب الهبوط في الدوري الإسباني.