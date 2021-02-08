«الشارقة الرياضي» ينظم 3 ورش لتطوير المديرين التنفيذيين بالأندية

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مجلس الشارقة الرياضي برنامج تطوير المديرين التنفيذيين في أندية الإمارة الباسمة، بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا»، من خلال تنظيم ثلاث ورش عمل بمشاركة 30 منتسباً من الأندية الرياضية والتخصصية بالإمارة، وينتهي البرنامج في 20 مارس القادم.

وتنظم هذه الورش بالتنسيق بين إدارتي الإستراتيجية والأداء وشؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، حيث انطلقت أولى هذه الورش 16 يناير الماضي بورشة حملت عنوان «إدارة الأصول والممتلكات في المؤسسات الرياضية» قدمها الدكتور موفق الزيادات، بهدف تنمية المعارف المتعلقة بعمليات تخطيط الأصول المؤسسية والتنمية المعرفية المتعلقة بالأصول المؤسسية عموماً وفي المنشآت الرياضية بشكل خاص، وتطوير سياسة الأصول والممتلكات والخطوات العملية في إدارة الأصول ورفع مستوى المهارات والقدرات المتعلقة بإعداد سياسة إدارة الأصول. فيما أقيمت الورشة الثانية بعنوان «التخطيط التشغيلي وإعداد تقارير الأداء في المؤسسات الرياضية» قدمها أشد إبراهيم النعيمي، وركزت على دعم المؤسسات الرياضية وتقييم إدارة الأداء المؤسسي والعمليات ورفع مهارات المشاركين في التخطيط الإستراتيجي والتمكين من صياغة الأهداف الإستراتيجية.

وحملت الورشة الثالثة عنوان «الإدارة المالية في المؤسسات الرياضية» قدمها المستشار المالي شريف أمين، وركزت على التخطيط المالي الذكي والمستدام والمساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: يمثل هذا البرنامج جزءاً مهماً من خطة المجلس للعمل على تطوير كفاءات ومهارات الموارد البشرية بشكل عام في المجلس والأندية، وتمكين المديرين التنفيذيين في أندية الإمارة، بما يتواكب مع الإمكانيات الكبيرة والدعم اللا محدود لها من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بالإمارة.

وأضاف: نثق في أن ينعكس هذا البرنامج في تعزيز كفاءة المديرين وسعي المجلس دائماً إلى صناعة القيادات وتمكينها للمستقبل والارتقاء بالأداء الإداري في أندية الإمارة من واقع ما تملكه من إمكانيات وبنى تحتية على أعلى المستويات تواكب التطورات، والحرص على أن يكون تميز الأداء الإداري هو الأساس، ونحن سعداء في مجلس الشارقة الرياضي بهذا التجاوب الكبير بعد انطلاق هذه الورش التي يقدمها خبراء متخصصون وبما يعكس الاهتمام الكبير بهذا البرنامج المميز.