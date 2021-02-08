بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم على خط الانطلاق

دبي (الاتحاد)



تنطلق بعد غدٍ بطولة فزاع الدولية الثانية عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى» دبي 2021، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ورحب ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، بضيوف الإمارات في دبي، وقال: إن فرحة الأبطال المشاركين في الحدث بعد وصولهم دبي تضاعف من مسؤولية اللجنة المنظمة لتقديم نسخة تظل عالقة بالأذهان وفق أعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بعد أن تسببت «الجائحة» في تأجيل عدد من البطولات العالمية، وكذلك المحطات الأخيرة للبطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، وخصوصاً أن «فزاع» لها قيمتها الفنية ووزنها في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية، والتي تعتبر بـ«الأرقام» الأفضل في العالم.

وأضاف: أن أبطال «أصحاب الهمم» قطفوا ثمار البذرة التي زرعها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بإطلاق بطولات فزاع لأصحاب الهمم قبل 12 عاماً، حينما وجه بزيادة عدد الألعاب وعدد المشاركين، لتتحول إلى ملتقى عالمي يحقق من خلاله اللاعبون واللاعبات من مختلف قارات العالم إبداعاتهم اللامحدودة، والتي أفرزت العديد من الأبطال المتميزين وهي تتوهج من نسخة لأخرى، ليستكملها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث ظل سموه يتابع أصحاب الهمم وسلامتهم من خلال الإجراءات الاحترازية التي مكنتهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية بعد التوقف الإجباري بسبب جائحة كورونا، مما يمثل قوة دفع كبيرة للجميع للوصول بنسخة 2021 إلى آفاق النجاح الذي نصبو إليه كما عودتنا دبي، والتي باتت رقماً مهماً، ومركزاً إقليمياً وعالمياً لرياضة «أصحاب الهمم»، فالاهتمام الذي تحظى به رياضة «أصحاب الهمم» من القيادة الرشيدة ظل يمثل مصدر إلهام لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً، والتي لعبت دوراً كبيراً في تمكين أصحاب الهمم بصفة عامة والرياضيين بصفة خاصة، لينجحوا في تفجير طاقاتهم الكامنة في الملاعب المختلفة وفق النهج المرسوم.