«الطائر» يحلق بـ «حميم» في جولة التاج الثلاثي

أبوظبي (الاتحاد)

حققت خيول إسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، بإشراف عبد الله الحمادي ثلاثية «هاتريك» غير مسبوقة، ضمن فعاليات الحفل الثامن لنادي أبوظبي للفروسية والذي أقيم «الأحد»، وتألف من 6 أشواط.

وحلق المهر غير المهزوم «حميم» بقيادة الهولندي الطائر ادري دو فريز، بجائزة الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب الجولة الأولى من التاج الثلاثي العربي «قوائم»، بعد أداء لافت من ابن «فاليانت بوي» في المراحل النهائية.

وجاء تفوق«حميم» بفارق 1,25 طول عن «مجيب» لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، فيما جاء ثالثاً «متقدم» للخيالة السلطانية العمانية، وسجل البطل زمناً وقدره 1:44:71 دقيقة.

وأثبت «ثابت الريف» لإسطبلات العجبان، بقيادة بيرناردو بينيرو، جدارته حين حقق الفوز بفارق 4,5 طول، في الشوط الأول على لقب صحراء المرموم لمسافة 1600 متر، ومسجلاً 1:46:06 دقيقة.

ولم يتأخر«بلو دايموند» في منح إسطبلات العجبان الثلاثية اللافتة، وهذه المرة بقيادة الفارس باتريك كوسجريف الذي تفوق بفارق عنق في الشوط الثاني على لقب صحراء الختم لمسافة 1600 متر، ومسجلاً 1:46:92 دقيقة.

وانتزع «شجاع مسقط» لمزرعة مسقط، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة شتيبان مازور، فوزاً خاطفاً وبفارق رأس بعد فاصل من الإثارة في الشوط الرابع على لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، ومسجلاً 1:31:34 دقيقة.

وبفارق 6,25 طول تفوق «هيروز دو لاجاردييه» للشيخ ناصر محمد الحشار، مانحاً إبراهيم الحضرمي وشتيبان مازور الثنائية، والفوز بالشوط الخامس على لقب صحراء البداير لمسافة 1200 متر، ومسجلاً 1:18:92 دقيقة.

ونجح جود تايدنجس لعبد المجيد الكوت، بإشراف مصبح المهيري وقيادة أنتونيو فريزو، في تحقيق فوز صعب في الشوط السادس الربع الخالي لمسافة 2400 متر والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وسجل البطل 2:31:46 دقيقة.

وتوجت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعلي الملا رئيس مجلس إدارة أريج الأميرات، الفائزين في شوط كأس الوثبة ستاليونز.

قائمة الأبطال

1- ثابت الخالدية

2- بلو دايموند

3- حميم

4- شجاع مسقط

5- هيروز دو لاجاردييه

6- جود تايدنجس