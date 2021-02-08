«يو أف سي جيم» تدخل أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «يو أف سي جيم» التابعة للعلامة التجارية الرياضية العالمية منظمة بطولات فنون القتال المتنوعة، UFC، عن الموعد الرسمي لإطلاق صالتها الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي مارس 2021. وتقع الصالة الجديدة على شارع محمد بن زايد، أبوظبي، وهي جزء من خطة «يو أف سي جيم» الطموحة للتوسع في المنطقة. حيث تهدف إلى ريادة فلسفتها «Train Different» في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تقدم «يو أف سي جيم» الشرق الأوسط للأعضاء برامج «تدريب النخبة» متعدد التخصصات في فنون القتال المختلطة، مع أحدث المعدات والتدريب العالمي. تضم الصالة الرياضية نخبة من المدربين المعتمدين للتأكد من أنهم يوفرون للأعضاء تجربة لياقة بدنية شاملة. ويصمم المدربون الخبراء برامج لياقة بدنية فريدة تتناسب والأهداف الفردية لكل عضو ونمط حياته وخبراته، مع تثقيفهم في جميع جوانب الصحة واللياقة البدنية.

وقال وسام ابي نادر مدير «يو أف سي جيم» الشرق الأوسط: «أصبحت أبوظبي محوراً مركزياً لـفنون القتال المختلطة وبطولات القتال غير المحدود على مدار الأشهر القليلة الماضية، وستصبح عاصمة بطولات القتال غير المحدود في المستقبل - مما يجعلها الموقع المثالي لصالتنا الجديدة. نحن متحمسون للغاية لافتتاح فرعنا الأول في أبوظبي، وأن نكون جزءاً لا يتجزأ من مجتمع اللياقة البدنية النابض بالحياة قريباً جداً».

ستوفر صالة «يو أف سي جيم» أبوظبي، الممتدة على مساحة 1600 متر مربع، مرافق تدريب متعددة ومناطق لممارسة تمارين القوة والقلب وحبال المعركة وسلالم الرشاقة، ومنطقة مجهزة بأرضيات خاصة بالجو جيتسو البرازيلية، تدريب وتعليم فنون القتال للكبار والصغار. سيُخصص الطابق الأرضي لمنطقة اللياقة البدنية متعددة الوظائف بالكامل، حيث ستُقام تدريبات النخبة، وجلسات التدريب اليومية، ويمكن للأعضاء ممارسة التمارين بشكل فردي. أما الطابق الأول المتميز من صالة «يو أف سي جيم»، فيضم مرافق تدريب الجو جيتسو البرازيلية، فنون القتال المختلطة، والفصول التخصصية بما في ذلك الملاكمة، كيك بوكسينج فايت فيت والحلبة الشهيرة «الأكتاغون» بحجم 24 قدماً.