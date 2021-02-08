«صقار بريطاني» في فخر الأجيال

دبي (الاتحاد)

جدد البريطاني هاري جارلاند مشاركته في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهو الذي يحرص على التواجد في بطولات الصيد بالصقور «التلواح» منذ عام 2017، وقال: أشارك كل عام بصقر واحد فقط، والغاية الأهم بالنسبة لي عيش هذه الأجواء وتعلم مهارات التعامل مع الصقور قبل التفكير بحسابات الفوز والخسارة. وتابع: أجمل ما أحظى به هو دعم الإماراتيين، حيث إن مجتمع الصقارين رائع للغاية، والجميع يساعد قدر إمكانه بالخبرة والنصائح، وهو أمر يؤكد روح التسامح والمحبة في هذه الدولة التي أعيش فيها بسعادة.

واحتدمت المنافسة، وسط سباق مفتوح للصعود على منصة التتويج في أشواط فئة «بيور جير» في «العامة المفتوحة»، وكسب جابر بن الشيخ مجرن الكندي شوط بيور جير فرخ الرمز، بالطير «ذيب»، بزمن 18,182 ثانية، يليه فريق دبي بقيادة الصقار بطي بن الشيخ مجرن الكندي، بالطير «دبي» بزمن 18,236 ثانية، وثالثاً بطي خلفان القبيسي بقيادة الصفار خلفان بطي القبيسي، بالطير «فايزر» بزمن 18,342 ثانية.

وفاز غدير سهيل بن غدير الكتبي بشوط بيور جير جرناس الرمز، بالطير «حشيم»، وحقق فريق دبي بقيادة الصقار بطي بن الشيخ مجرن الكندي، المركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرئيسي، بالطير «النخلي»، وكسب غانم خلفان المزروعي، شوط بيور جير جرناس الرئيسي، بالطير «البطين»، وحقق فريق «إس إس فالكون» المركز الأول في شوط بيور جير فرخ النقدي، بالطير «سمح».

وتحتضن البطولة، اليوم وغداً، جولتين جديدتين من الدوري المبادرة التي تقام بالتعاون بين نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك بانطلاق الجولتين الأولى والثانية لفئة الشيوخ، كما تقام الجولتان السادسة والسابعة لفئة العامة.

ويلتقي في الجولة الأولى من فئة «الشيوخ»، فرق: الظفرة وبينونة، «أف 3» والنيف، «أف 3-إس» و«إم 7»، وفي الجولة الثانية: النيف و«أف 3-إس»، و«إم 7» والظفرة، بينونة و«أف 3».