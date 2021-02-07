نصف نهائي «الخليج العربي» بشعار «مسبار الأمل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية إطلاق شعار «مسبار الأمل» على جولة ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي التي ستقام «الثلاثاء»، بالتزامن مع وصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ.

وستشهد الجولة وضع الشعارات الخاصة بمسبار الأمل عبر الشاشة العملاقة والشاشات المحيطة بأرضية ملعبي استاد آل مكتوم وزعبيل اللذين سيحتضنان مواجهتي النصر مع اتحاد كلباء، والوصل مع شباب الأهلي، بالإضافة إلى المؤثرات المرئية.

ورفع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، بهذه المناسبة التي تمثل مصدر فخر وإلهام وانتماء لدولة الإمارات، التي أصبحت أول دولة عربية وإسلامية، وواحدة من بين تسع دول فقط في العالم، تقوم بإرسال مسبار لاستكشاف كوكب المريخ، في خطوة تؤكد تبني القيادة ودعمها للعلم والتطور والتخطيط للمستقبل بطموح وثبات.

وأكد الجنيبي أن ما يزيد من فخرنا بـ «مسبار الأمل»، هو الكوادر الوطنية التي قامت بالإشراف عليه وتنفيذ خطواته، بثقة من القيادة الرشيدة ذات الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود لأبناء الوطن من أجل تطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية، والتأسيس لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة، وتعزيز التنويع وتشجيع الابتكار.

واعتبر الجنيبي أن إطلاق شعار «مسبار الأمل» على جولة ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، هو من أجل إيصال رسالة للشباب بأنهم قادرون على بناء المستقبل وتحقيق الأحلام الكبيرة في بلد الطموح واللامستحيل.