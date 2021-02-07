«فخر الأجيال للصيد بالصقور».. الإثارة عنوان «جير تبع»

دبي (الاتحاد)



شهدت الأشواط الخمسة في فئة «جير تبع» بمنافسات «العامة المفتوحة» لبطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل في منطقة الروية في دبي حتى 16 فبراير الجاري، إثارة وندية، إذ حقق حميد راشد المنصوري لقب شوط جير تبع فرخ الرمز، بالطير «حرب» بزمن 17.615 ثانية، بفارق جزء من الثانية فقط، عن فريق دبي الذي احتل بقيادة الصقار بطي بن الشيخ مجرن المركزين الثاني والثالث، بالطير «جبل علي» بزمن 17.616 ثانية، والطير «العوير» بزمن 17.657 ثانية.

وكسب خالد ناصر الهاجري شوط جير تبع جرناس الرمز، بالطير «الهيتي» بزمن 17.241 ثانية، يليه هزاع محمد المحمود بالطير «تي 22» بزمن 17.429 ثانية، وثالثاً خالد ناصر الهاجري بالطير «106» بزمن 17.496 ثانية.

وحقق مبارك سالم المرر لقب شوط جير تبع فرخ الرئيسي، بالطير «دلماوي» بزمن 17.472 ثانية، يليه حميد راشد المنصوري بالطير «سبعين» بزمن 17.547 ثانية، وثالثاً خالد ناصر الهاجري بالطير «تي 83» بزمن

وحقق فريق دبي بقيادة الصقار بطي بن الشيخ مجرن لقب شوط جير تبع جرناس الرئيسي، بالطير «001» بزمن 17.655 ثانية، يليه خالد ناصر الهاجري بالطير «كليب» بزمن 17.819 ثانية، وثالثاً فريق دبي بالطير «150 ميراج» بزمن 17.854 ثانية.

ونال محمد سعيد الصريدي المركز الأول في شوط جير تبع فرخ النقدي، بالطير «86» بزمن 17.773 ثانية، يليه فريق دبي بقيادة الصقار بطي بن الشيخ مجرن، بالطير «66» بزمن 17.955 ثانية، وثالثاً حميد راشد المنصوري، بالطير «16» بزمن 18.166 ثانية.