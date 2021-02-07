بحضور راشد بن سعود.. مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن يـواصل التألق

عبدالله عامر (اللبسة)

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، منافسات اليوم الثاني لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021»، كما شهد المنافسات الخاصة بفئة الحقايق، والتي أقيمت على مدار 15 شوطاً، بحضور جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتصدرت «سمحة» لراشد محمد بن مروشد مراحل الشوط الرئيس الأول والخاص بالحقايق الأبكار، محققة المركز الأول والجائزة «الكأس + مليون ونصف المليون درهم»، بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 5:42:6 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «مثايل» لسالم كميدش علوبة العامري بزمن بلغ 5:42:9، وفي المركز الثالث وصلت «أغادير» لمحمد سهيل بن عويضان العامري بزمن قدره 5:43:1.

وفي الشوط الثاني وتحدي الجعدان كان «سوبر» لمحمد سهيل بن عويضان العامري أول الواصلين لخط الختام، محرزاً الكأس والمركز الأول بزمن قدره 5:42:6، تاركاً المركز الثاني لـ«الفارس» المملوك لأحمد بالحزمي قناص العامري وبتوقيت قدره 5:44:1، ووصل في المركز الثالث «وهاج» لعلي سعيد الزرعي بزمن قدره 5:46:8.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الثالث «عروبة» لحمد نهيان سالم العامري بزمن قدره 5:50:6، الشوط الرابع «عديم» لمحمد غانم علي المنصوري بتوقيت قدره 5:56:4، الشوط الخامس «شقراء» لمحمد سهيل راعي العويا العامري بتوقيت قدره 5:50:8، الشوط السادس «تناجيب» لمحمد سعود علي المري بتوقيت قدره 5:51:1، الشوط السابع «الخصيم» لسالم سعيد بن منانة الكتبي بتوقيت بلغ 5:54:5، الشوط الثامن «ترف» لحسن أحمد حسن العامري بتوقيت قدره 5:57:5، الشوط التاسع «حورية» لراشد خميس العمري بزمن قدره 5:53:1، الشوط العاشر «لهب» لعلي عتيق علي الكتبي بزمن قدره 5:53:0.

في الشوط الـ11، فاز «علاج» لمطر سعيد الزعابي بزمن قدره 6:00:7، والشوط الـ12 «اعتبار» لرصاص سالم رصاص العامري بزمن قدره 5:57:9، والشوط الـ13 «ملفت» لراشد خميس العمري بزمن قدره 5:58:2، والشوط الـ14 «الظبي» لحمد متعب حمد العامري بزمن قدره 5:57:3، وفي آخر أشواط فئة الحقايق كان الموعد مع «رامي» لمحمد عويضة الحطم العامري محققاً المركز الأول وناموس الشوط بعد أن أنهى مسافة الشوط بزمن قدره 5:55:1 دقيقة.

"الظبي" تخطف «أضواء المزاينة»

في منافسات مزاينة الإبل والشوط الأول الخاص بالشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح، اختارت لجنة التحكيم «الظبي» لعلي سالم عبيد هياي النصوري لتحرز المركز الأول والناموس، وجاءت في المركز الثاني «الشبهانة» لخميس ماجد راشد شفيان المنصوري، وفي المركز الثالث «خيرة» لعبدالله مبخوت غانم المنهالي.

وفي الشوط الثاني والخاص بالحقايق الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح، وقع اختيار اللجنة على «رسا» لسالم ناصر سالم صقر المنصوري لتفوز بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني «العزرة» لمسعود سعيد هذلول الهاجري، وفي المركز الثالث حلت «مكيدة» لمحمد حمد سالم العامري، وفي الشوط الثالث وقع الاختيار الخاص بلجنة التحكيم في منافسة الحقايق الشرايا لأبناء القبائل المحليات والخاص بأبناء المناطق التي تحتضن المنافسات، على «العنود» لمحمد راشد سالم الشاوي الغفلي لتكسب المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني «الشاهينية» لسيف عبيد مطر آل علي، وفي المركز الثالث كان الاختيار على «ضبا» لعيسى سلطان سعيد آل علي.

وتختتم اليوم مسابقة المحالب، والتي تواصلت على مدار 3 أيام، بمشاركة واسعة لملاك الهجن اللذين توافدوا لحصد الناموس والفوز في الأشواط المخصصة لنيل الجائزة النقدية التي تصل إلى 100 ألف درهم لكل شوط.

44 شوطاً في منافسات اللقايا اليوم

تنطلق، صباح اليوم، منافسات فئة اللقايا لمسافة 5 كلم ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021»، وتركض اللقايا على مدار 44 شوطاً، منها 26 في الفترة الصباحية و14 للمسائية.

وستبدأ الانطلاقة مع الفترة الصباحية و26 شوطاً للقايا أبكار المحليات والمهجنات خصصت الأربعة الأولى منها لأهالي الميادين، التي تحتضن المنافسات، حيث سيحصل الفائزون بالأشواط على جوائز مالية قيمة تصل إلى 150 ألف درهم، ومن الشوط الخامس إلى الـ30 سيحصل الفائزون على جوائز نقدية قيمتها 50 ألف درهم.

وفي الفترة المسائية، ستبلغ الإثارة ذروتها مع تحدي الرموز الخاص باللقايا الأبكار والجعدان، حيث خصصت اللجنة المنظمة للفائز بشوط الحقايق الأبكار «الكأس + مليون ونصف المليون درهم»، ويحصل صاحب المركز الثاني على 300 ألف درهم، والمركز الثالث على 150 ألف درهم، والرابع 100 ألف درهم، و50 ألف درهم لصاحب المركز الخامس.

وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان، يكسب صاحب المركز الأول «الكأس + مليون درهم»، وصاحب المركز الثاني 250 ألف درهم، وتبلغ جائزة صاحب المركز الثالث 150 ألف درهم، والرابع 100 ألف درهم، و50 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، وسيحصل بقية الفائزين بالأشواط من الخامس إلى الرابع عشر على جائزة نقدية تصل إلى 150 ألف درهم.

"وصايف" تكسب «ناموس» الفترة الصباحية

تصدرت «وصايف» لعتيق علي راشد بالقوم الكتبي أول أشواط الفترة الصباحية لفئة الحقايق والتي أقيمت على مدار 25 شوطاً، وخصصت الأشواط الأربعة الأولى منها لملاك الهجن من أبناء الميادين التي تحتضن المنافسات في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة – 2021».

وحلقت «وصايف» مع المركز الأول بعد أن قطعت مسافة 4 كلم بزمن قدره 5:53:8 دقيقة، وفي الشوط الثاني وتحدي الجعدان تقدم «العابر» لسالم كاسب خليفة المسافري مراحل الشوط محققاً المركز الأول وناموس الشوط بزمن قدره 5:57:1، وفي الشوط الثالث كسبت «مناورة» لحمد مصبح عبود الغفلي المركز الأول بزمن قدره 5:55:9، وفي الشوط الرابع أهدى «شغموم» مالكه مصبح سعيد البثرة الخاطري المركز الأول بعد أن أنهى مراحل الشوط بزمن بلغ 5:57:2.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الخامس «رعود» لسعيد حمد مصلح بن جمهور الأحبابي بزمن قدره 5:59:1، الشوط السادس «الظبي» لخميس سالم مران المنصوري بزمن قدره 6:01:4، الشوط السابع «سراب» لحمد راشد بالشاوي الغفلي بزمن قدره 5:59:9، الشوط الثامن «ريفال» لعبيد بن نخيرات العامري بزمن قدره 5:58:8، الشوط التاسع «الشاهينية» لشطيط سعيد محمد الكتبي بزمن قدره 6:02:3، الشوط العاشر «عزام» لسالم مبارك المري بزمن قدره 6:00:0.

وفي الشوط 11 فازت «مزون» لسيف معيوف سالم الدرعي بزمن قدره 6:02:4، الشوط 12 «كواكب» لأحمد ناصر بن سرود الخييلي بتوقيت بلغ 6:03:7، الشوط 13 «رعد» لسعود حمد علي الجديلي بتوقيت قدره 6:02:7، الشوط 14 «وزن» لحمدان محمد خليفة العميمي بتوقيت بلغ 6:05:0، الشوط 15 «المتحدة» لمحمد حماد سالم الكتبي بزمن قدره 6:02:8، الشوط 16 «ثابر» لسلطان علي سلطان بن ميرين الكتبي بتوقيت بلغ 6:03:6، الشوط 17 «الهايلة» لخلفان سالم حمدان المنصوري بتوقيت قدره 6:06:5، الشوط 18 «حبشان» لفالح ياسر فالح الشامسي بتوقيت قدره 6:04:0، الشوط 19 «ربشة» لحمود هدوب العمري بتوقيت قدره 6:03:0، الشوط 20 «هيتام» للعبد علي محمد الزرعي بزمن بلغ 5:59:6.

وفي الشوط 21 فازت «الحذرة» لمحمد بالحزمي طماطم العفاري بتوقيت قدره 6:04:7، الشوط 22 «الشهم» لعشير عبدالله كردوس العامري بتوقيت قدره 6:04:7، الشوط 23 «الظبي» لسالم عبدالله بدر العامري بزمن قدره 6:05:3، الشوط 24 «الواعي» لعوض الصغير بن عنوده العامري بتوقيت بلغ 6:05:6، وفي آخر أشواط الفترة الصباحية كان الموعد مع «سلام» لمانع قبيلي الوهيبي بتوقيت قدره 6:06:0، شهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

النعيمي: الحدث يحمل المفاجآت دائماً

أكد حامد عبدالله النعيمي محلل قناة ياس، أن سباقات الهجن في الدولة تحظى على الدوام بالدعم الكبير والمتواصل، وهو النهج الذي وضع لبنته المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال النعيمي إن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021» يأتي دوماً حاملاً المفاجآت بالفعاليات التي ينتظرها الجميع طول العام مما يدعم هذا الموروث العربي الأصيل.

وقال النعيمي، إن إضافة مزاينة الإبل المحليات ومسابقة المحالب للمرة الأولى هذه العام جاء ليمثل دعماً جديداً لملاك ومحبي مسابقات المزاينة والمحالب، ولإعطائهم فرصة ثانية للمشاركة على أرض الإمارات بعد منافسات مزاينة الظفرة.

وأضاف أن المهرجان يأتي دوماً بشكل مختلف عن باقي المهرجانات؛ لأنه يتنقل كل عام من إمارة إلى أخرى مع تخصيص أشواط خاصة لأهالي المناطق، التي تستضيف المهرجان في مختلف المسابقات.

وثمن محلل قناة ياس الجوائز القيّمة التي توضع لجميع الأشواط في كافة المنافسات، موضحاً أن وجود جوائز تصل قيمتها إلى مليون ونصف مليون درهم في شوط الأبكار ومليون درهم في شوط الجعدان في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا يمثل دعماً كبيراً لملاك الهجن، بالإضافة للشوط الأغلى في الختام وجائزته السيف وثلاثة ملايين درهم.

وأوضح أن الاهتمام الكبير الذي تجده هذه الرياضة من قبل القيادة الرشيدة أسهم في الحفاظ على هذا الموروث الأصيل وتنميته وتطويره وزيادة شعبيته على المستوى المحلي والخليجي والعربي.