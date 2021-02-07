«طوفان» يحلق بلقب سباق «أدنوك» الشراعي

مصطفى الديب (أبوظبي)

حلق المحمل «طوفان» لأحمد إسماعيل أحمد المرزوقي بناموس سباق «أدنوك للمحامل الشراعية» فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على كورنيش العاصمة، وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية.

شارك في المنافسات 50 محملاً شراعياً من مختلف شباب الدولة، لاسيما أن هذه الفئة للبحارة الشباب فقط، وتسابق المشاركون لمسافة 8 كيلومترات من ميناء الصيادين، وصولاً لمنطقة كاسر الأمواج.

وجاء في المركز الثاني «الطيار» لسعيد محمد سعيد البهلولي، وحصل على 27 ألف درهم جائزة مالية، فيما حل ثالثاً «سردال» لمرشد ثاني مرشد الرميثي، وحصل على 25 ألف درهم، أما المركز الرابع فكان لـ«الظفرة» لعبدالله مروان عبد الله المرزوقي، وحصل على 23 ألف درهم، وخامساً جاء «معدي» لثاني ماجد عتيق المهيري وحصل على 21 ألف درهم، وسادساً جاء «غازي» لأحمد سعيد سالم الرميثي، وحصل على 20 ألف درهم، فيما كان المركز السابع من نصيب «الفهد» لجاسم محمد أحمد معيوف وحصل على 19 ألف درهم، فيما حل ثامناً «صاروخ» لعبد العزيز محمد عبد الرحمن وحصل على 19 ألف درهم، وتاسعاً حل «تواق» لمشعل محمد أحمد معيوف، وحصل على 18 ألف درهم، فيما كان العاشر هو «هجوم» لعمر عبد العزيز عبد الرحمن الحمادي، وحصل على 18 ألف درهم.

وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عبد الكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

من جهته، وجه ماجد المهيري، الشكر إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على دعمها الدائم والمستمر لمختلف الفعاليات والسباقات التي ينظمها النادي، مؤكداً أن الشراكة مع الشركة أحد أهم أسباب النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع.