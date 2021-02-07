جماهير «العالمي» تراقب ماشاريبوف مع «الفرسان»

منير رحومة (دبي)

للجولة الثانية على التوالي في دوري الخليج العربي، تتابع جماهير النصر السعودي باهتمام كبير مباريات شباب الأهلي؛ بهدف مراقبة لاعبهم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، الذي تمت إعارته إلى فريق «الفرسان» حتى نهاية الموسم، وذلك بعد عدم نجاح «العالمي» في تسجيله خلال الانتقالات الشتوية بسبب منعه من قيد لاعبين جدد.

وأبدت الجماهير اهتماماً كبيراً بالمستوى الذي يقدمه اللاعب، ورصدت إحصائيات دقيقة عن أدائه، راغبة في الاطمئنان على الصفقة التي تعاقد معها النصر لموسمين ونصف الموسم مقابل 1.6 مليون دولار سنوياً. وشارك اللاعب الأوزبكي في المباراة الأولى له أمام اتحاد كلباء بديلاً، ثم لعب أساسياً أمام العين في الجولة الماضية، ولكنه لم يسهم في التسجيل أو صناعة الفوز الكبير الذي حققه فريقه، وربح 3 التحامات من أصل 9 شارك فيها، كما لم يلعب أي كرة عرضية، ونجح في إكمال مراوغة واحدة خلال اللقاء.

وعلى الرغم من قصر الفترة التي مرت على انتقاله إلى شباب الأهلي، إلا أن آراء جماهير النصر تباينت بخصوص الصفقة الجديدة، بين من يرى أن اللاعب يحتاج إلى فترة للتأقلم والانسجام حتى يظهر حقيقة إمكاناته، وبين من يرى أنه لم يقدم أي مؤشرات تدل على أنه صفقة كبيرة وناجحة للعالمي.

وللإشارة، فإن ماشاريبوف هو ثاني لاعب أوزبكي في صفوف شباب الأهلي إلى جانب عزيز جانييف لاعب الارتكاز الذي تعاقد معه الفريق منذ الانتقالات الشتوية في الموسم الماضي، ويعول الجهاز الفني على جهود اللاعبين في دعم مشوار «الفرسان» سواء في المشاركات الداخلية أو القارية، بهدف المنافسة بقوة على الألقاب والبطولات.