«أبيض الناشئين» يواصل تحضيراته في دبي

دبي (الاتحاد)

يواصل منتخب الإمارات للناشئين مواليد 2004 سلسلة تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي، ضمن تجمعه الداخلي الذي يستمر حتى الخميس المقبل، في إطار خطة لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بتواصل تجمعات المنتخب بعد قرار الاتحاد الآسيوي بإلغاء بطولة كأس آسيا للناشئين المقررة في مملكة البحرين 2021.

واختار المدرب الوطني ماجد سالم 24 لاعباً للوجود في المعسكر الحالي، وهم سلطان عادل وسيف الزعابي «اتحاد كلباء» وأحمد المرزوقي وعلي محمد ومحمد خالد «الجزيرة» وخالد توحيد وسيف الكعبي وعلي طاهر ومحمد عبيد ونواف جاسم «الشارقة» وحمد عارف وعبدالله حسن وغيث بدر ويوسف البلوشي «شباب الأهلي» وخالد الحساني «العين» وخالد الشاعر وسعيد المقدمي «الفجيرة» وجمال خليفة وعبيد سالم «النصر» وعبدالله أحمد وعوض الكثيري ومنصور المنهالي «الوحدة» وسعود المري «الوصل» وعبدالعزيز أحمد «عجمان».

وكان ‬الفريق ‬خاض ‬مباراتين ‬وديتين ‬أمام ‬منتخب ‬الهند ‬الشهر ‬الماضي‬، ‬حيثُ ‬فاز ‬في ‬الأولى 3 - صفر ‬أحرزها ‬سلطان ‬عادل ‬ ‬علي ‬المعمري ‬ومحمد ‬عبدالسلام‬، ‬بينما ‬خسر ‬الثانية ‬بهدف.