«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في يناير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي، برعاية «اتصالات» الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي، عن فئات أفضل لاعب، وحارس مرمى ومدرب لشهر يناير، مع سعي الرابطة لتحفيز وتقدير المتميزين، وإشراك الجماهير في عملية التصويت بالاختيار النهائي.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر يناير، المالي موديبو مايجا لاعب عجمان، بعدما سجل هدفين ساهما في قيادة «البركان» للتفوق على الفجيرة والظفرة خلال ذلك الشهر، والبرازيلي رامون لوبيز لاعب خورفكان، الذي ساهمت ثنائيته في قيادة «النسور» للفوز على الجزيرة، وشارك بأداء مميز في تعادل فريقه مع العين.

وتضم القائمة البرازيلي إيجور كورنادو لاعب الشارقة، والذي ساهم بمواصلة «الملك» صدارته للترتيب، وبرز خلال تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة ليقود فريقه للفوز على الفجيرة في الجولة الماضية.

كما يوجد عبد العزيز هيكل لاعب شباب الأهلي الذي خرج بشباك نظيفة في مباراتين متتاليتين مع «الفرسان»، وقدم تمريرة حاسمة في المباراة الأخيرة أمام اتحاد كلباء، إضافة للكوري الجنوبي ميونج جو لي لاعب الوحدة، الذي ساهم في فوز «العنابي» على حتا بتسجيل هدف في الجولة الماضية، إلى جانب أدائه العام بوسط الميدان.

ويوجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى عن شهر يناير، ماجد ناصر حارس شباب الأهلي الذي خرج بشباك نظيفة في الجولتين الماضيتين أمام النصر واتحاد كلباء، وعادل الحوسني حارس مرمى الشارقة صاحب التصديات الحاسمة، وسلطان المنذري حارس الوصل بعد أدائه الثابت.

ويتنافس في جائزة أفضل مدرب عن شهر يناير، مهدي علي مدرب شباب الأهلي الذي أعاد التوازن للفرسان خلال الشهر الماضي، والبرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل الذي لم يعرف الخسارة مع «الإمبراطور» مؤخراً، والمصري أيمن الرمادي مدرب عجمان الذي أحيا آمال «البركان» بالبقاء بعد انتصارين مهمين في يناير.