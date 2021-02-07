ملابا يستعيد ذاكرته التهديفية بعد غياب 56 يوماً

فيصل النقبي (كلباء)

56 يوماً كاملة احتاج إليها الهداف التوجولي بينيل ملابا، للعودة إلى الذاكرة التهديفية مجدداً في دوري الخليج العربي، فقد صام عن التسجيل منذ آخر هدف له في مرمى خورفكان بالجولة الثامنة، وتحديداً يوم 11 ديسمبر الماضي حين سجل هدف التعادل لـ«النمور»، في المباراة التي شهدت إيقافه 3 مباريات بقرار من لجنة الانضباط، ولكنه واصل الصيام في الدوري بعد عودته من الإيقاف في الجولات الماضية التي تلت عودته للمستطيل الأخضر بعد الإيقاف، حتى جاء الموعد في لقاء عجمان في الجولة الأخيرة، حيث سجل هدف الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة من ركلة الجزاء، ليؤمن لفريقه ثلاث نقاط هامة نقلته للنقطة 22.

وسجل مالابا في موسمين للنمور 22 هدفاً، وهو نفس معدل النقاط للفريق حالياً، منها 11 هدفاً بالدوري في الموسم الملُغى و5 أهداف بهذا الموسم، إضافة إلى 6 أهداف في كأس الخليج العربي بالموسم الماضي والحالي، وعدد الأهداف مرشح للارتفاع في الدوري وكأس الخليج العربي بسبب وصول النمور إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وقطعت إدارة كلباء الطريق على محاولات الأندية الأخرى التعاقد مع هدافها الكبير، بتجديد التعاقد حتى 2022 في خطوة موفقة بصدد الحفاظ على هذا الهداف، التي قال بأكثر من مناسبة بأنه يعتبر وجوده في كلباء من أهم القرارات الموفقة بسبب طبيعة الحياة في الإمارات.