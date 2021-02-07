«الصقور» يُحلق بلقب الشتاء في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

ساندت الأرض أصحابها في الجولة 11 لدوري الدرجة الأولى «ختام الدور الأول» في المباريات الخمس، والتي شهدت استعادة فريق الإمارات لصدارة الترتيب بالفوز على مصفوت 2-1، وصعود العروبة للوصافة بتفوقه على البطائح المتراجع للمركز الثالث 4-2، وخسارة دبا الفجيرة «الرابع» أمام مضيفه العربي 0-1، وتفوق الحمرية على الذيد 2-1، وتخطي دبا الحصن عقبة مسافي بالفوز 2-1.

وبدا «الصقور» أكبر الرابحين، بعدما حسم لقب «بطل الشتاء» باستعادة صدارة الدور الأول، بفوزه على ضيفه مصفوت 2-1 بفضل ثنائية ليذبيري ودييجو سيلفا في الدقيقتين 46 و63، مستفيداً في الوقت ذاته من تعثر منافسه البطائح أمام مضيفه العروبة 2-4 في قمة الجولة.

وحول العروبة الوصيف برصيد 20 نقطة ومتصدر ترتيب قائمة الأقوى هجوماً بنهاية الدور الأول برصيد 20 هدفاً، تأخره أمام ضيفه البطائح بهدفي ويندرسون في الدقيقتين 12 و59 إلى فوز مثير، بفضل رباعية سعيد عبد السلام في الدقيقة 71، فيكتور نوانيري 80، رودريجو سوزا 83، والبديل فتحي ساخي 85، ليتراجع ترتيب البطائح إلى المركز الثالث بعدما بقى برصيد 19 نقطة.

وأوقف العربي سلسلة النتائج الإيجابية لضيفه دبا المتفوق في الجولات الأربع الماضية، حينما ألحق به الخسارة 1-0، بفضل هدف لوان أوليفيرا في الدقيقة 38، ليرفع العربي رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، مقابل 17 للنواخذة المتراجع إلى المركز الرابع.

وعمق الحمرية جراح ضيفه الذيد، بعدما ألحق الخسارة التاسعة بصاحب المركز الأخير بنتيجة 2-1، وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم بهدف تافادوزا في الدقيقة 45، قبل أن يدرك جيفيرين ايساك التعادل للضيوف في الدقيقة 57، وحسم لوان بيريرا المباراة بتسجيله هدف الفوز للحمرية في الدقيقة 89، ليرفع رصيد فريقه إلى 16 نقطة في المركز الخامس، مقابل نقطة للذيد الأخير.

وقاد الهولندي مايلسون ليما، في ظهوره الأول مع دبا الحصن، فريقه للفوز على ضيفه مسافي 1-0، وسجل الوافد الجديد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94، ليهدي الحصن ثلاث نقاط رفع بها رصيده إلى 15 في المركز السادس، مقابل 12 لمسافي صاحب المركز الثامن.