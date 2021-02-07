رالي دبي الصحراوي جاهز بـ«إجراءات صارمة»

دبي (الاتحاد)

بعد 22 شهراً من التوقف، تعود بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة هذا الشهر مع إقامة رالي دبي الصحراوي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي‏‭ ‬رئيس ‬المجلس ‬التنفيذي.

وكان رالي دبي الصحراوي قد توقف في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، ويقام هذا العام ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة «فيا»، والجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للدراجات النارية «فيم»، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري بمشاركة نخبة دولية قوية من السائقين والدراجين.

وأكد محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، إعطاء السلطات الحكومية الموافقة رسمياً على إقامة الرالي، بشرط الالتزام الصارم بتطبيق بروتوكول جائحة كوفيد-19 الذي وضعته منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وفي هذا السياق، قال ابن سليم: يسرنا تقديم الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لمساندته وتشجيعه لنا، مما كان له دور حيوي في استعادة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.

وأضاف: عملنا عن كثب مع الدوائر الحكومية والاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية، لوضع إجراءات صارمة لضمان صحة وسلامة جميع المعنيين في الحدث.