الشارقة تستضيف دوري أبطال المصارعة

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد المصارعة والجودو السبت المقبل، مسابقة دوري أبطال الإمارات للمصارعة، بصالة مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة، ضمن برنامج اللعبة الذي تم اعتماده من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، والذي يهدف إلى إعادة بناء قاعدة اللعبة، اعتماداً على قطاع المراحل العمرية، باعتبارها مستقبل رياضة الإمارات، ويغلق التسجيل في الخامسة من مساء الخميس المقبل، عبر الرابط أدناه: (https://forms.gle/WtGminEgLNfgdoNq5).

واشترطت لائحة المنافسة ضرورة عمل فحص كوفيد- 19 PCR بنتيجة سلبية خلال مدة لا تزيد على 72ساعة لكل المعنيين بالبطولة، ومن نال لقاح «كورونا»، فمطلوب منهم عمل فحص كوفيد19-PCR بالشروط السابقة نفسها، وفقاً لما اعتمدته اللائحة الفنية والتنظيمية للبطولة التي تقام مبارياتها بنظام الدوري.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد على شكر الأندية الأعضاء على جهودها، وإدارة مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة لتعاونها المستمر مع الاتحاد، مؤكداً أن الاتحاد يحرص على تدوير إقامة بطولاته ومنافساته على مستوى الأندية والمؤسسات التعليمية على مستوى الدولة، لحين اكتمال العمل في منشآته الجديدة في منطقة بني ياس.