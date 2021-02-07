الكميتي يحصد الجائزة الكبرى في ختام «دولية» قفز الحواجز

الشارقة (الاتحاد)

حلق الفارس محمد الكميتي على صهوة الجواد «إينا فا دو نيو بيورجوفي» بلقب جائزة لونجين الكبرى لبطولة الشارقة الدولية «21» لقفز الحواجز، والتي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية لونجين والعديد من المؤسسات والشركات الوطنية.

واختتمت البطولة بمنافسة جائزة لونجين الكبرى، بحواجز بلغ ارتفاعها «145» سم، وتنافس فيها 35 فارساً وفارسة، وصعد منهم 9 فرسان إلى جولة التمايز، وأكمله دون خطأ 5 فرسان، وأسفرت عن فوز الفارس محمد الكميتي بالجواد «إينا فا دو نيو بيورجوفي» بلقب البطولة، بعد تنفيذه قفزة ناجحة فوق آخر حواجز التمايز، مسجلاً أفضل زمن وبلغ «40.07» ثانية.

أكمل فارسنا الشاب محمد حمد الكربي ثنائية البطولة الدولية من فئة النجمتين، وجاء فوزه هذه المرة بكأس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، راعية الجائزة الكبرى المصغرة بالبطولة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز ارتفاعها «135» سم، وتنافس على لقبها 76 فارساً وفارسة، وعبر جولتها الرئيسة 22 فارساً دون خطأ، في حين نجح منهم 14 فارساً في إكمال جولة التمايز دون خطأ، وبفارق التوقيت فاز الفارس محمد حمد الكربي بالجواد «شانتال» وأنهى التمايز في زمن بلغ «32.48» ثانية.