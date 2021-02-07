«الأبيض» يبدأ تدريباته في ملعب «الإمبراطور»

دبي (الاتحاد)

أدى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أولى حصصه التدريبية في الملعب الفرعي بنادي الوصل ضمن تجمعه الداخلي الذي سيستمر حتى يوم الأربعاء المقبل في إطار تحضيراته لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وبدأ «الأبيض» تجمعه، وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعبين خاصة بعد الجهود التي بذلوها خلال مشاركتهم مع أنديتهم في مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة دوري الخليج العربي، حيث اكتفى بمحاضرة فيديو تم خلالها استعراض الحالات الفنية للمباراة الودية التي جمعت الأبيض بنظيره المنتخب العراقي الشهر الماضي.

وتضم ‬قائمة «‬الأبيض» ‬في ‬معسكر ‬دبي، ‬علي ‬خصيف، ‬فهد ‬الظنحاني، ‬محمد ‬الشامسي، ‬بندر ‬الأحبابي، ‬محمد ‬صالح ‬برغش، ‬سالم ‬راشد‬، ‬خليفة ‬الحمادي، ‬حسن ‬المحرمي‬، ‬وليد ‬عباس، ‬محمود ‬خميس‬، ‬سعيد ‬أحمد‬، ‬ماجد ‬سرور‬، ‬علي ‬سالمين، ‬عبدالله ‬رمضان، ‬خليل ‬الحمادي، ‬فابيو ‬دي ‬ليما‬، ‬خلفان ‬مبارك‬، ‬طحنون ‬الزعابي، ‬علي ‬صالح، ‬كايو ‬كانيدو، ‬علي ‬مبخوت‬، ‬سبيستيان ‬تيجالي، ‬وزايد ‬العامري‬.

وأكد محمد عبيد حماد مشرف منتخبنا الوطني، أن المعسكر الحالي يأتي استكمالاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة فان مارفيك والذي كان قد بدأ الشهر الماضي، وتخلله لعب مباراة دولية ودية أمام المنتخب العراقي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وقال حماد، إن الجهاز الفني حرص على متابعة جميع مباريات مسابقة دوري الخليج العربي، ورصد أداء اللاعبين، وإن أبواب المنتخب ستظل مفتوحة لكل من يقدم نفسه بصورة جيدة.

ولفت مشرف المنتخب إلى أن هناك عدداً من العناصر غادرت المعسكر، منها ماجد حسن والحارس عادل الحوسني لشعورهما بوعكة صحية ويوسف جابر لعدم اكتمال شفائه ومحمد العطاس للإصابة، وأن الجهاز الفني قرر ضم لاعب وسط نادي الشارقة محمد عبدالباسط ومدافع نادي الوحدة أحمد راشد إلى القائمة.