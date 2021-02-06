مبخوت.. «كامل الأوصاف»

مصطفى الديب (أبوظبي)

رفع علي مبخوت رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 11 هدفاً، ليدخل ضمن قائمة المتصدرين لهدافي البطولة، ولكن مبخوت لم يكتف بصدارة الهدافين فقط، لكنه تصدر قائمة صانعي الأهداف، بأعلى معدل برصيد 7 صناعات، ليكون اللاعب الوحيد في الدوري الذي يعتلي القمة في الصناعة والتسجيل، ويستحق لقب «كامل الأوصاف».

وأجمعت الآراء على أن علي مبخوت هو نجم الجولة الخامسة عشر من دورينا، بعد تسجيله لـ«الهاتريك» الأول له هذا الموسم في مرمى الظفرة، وكذلك صناعة هدفين ليكون شريكاً في جميع أهداف «فخر أبوظبي» الخمسة في مرمى فارس الغربية.

ولم تتوقف أرقام هداف الجزيرة والمنتخب الوطني عند حد الأهداف والصناعة فقط، لكنه أبدع أيضاً في التسديد 48 مرة منهم 24 على المرمى، كما أنه مرر 16 تمريرة مؤثرة، وكذلك يعد مبخوت هو أكثر لاعبي الجزيرة مشاركة في المباريات، حيث لم يغب عن أي مباراة ولعب 1350 دقيقة هي مجموع دقائق المباريات الخمسة عشر، التي خاضها فخر أبوظبي في الدوري هذا الموسم.

وعلى صعيد الأرقام القياسية، اقترب نجم الإمارات من معادلة رقم فهد خميس التاريخي، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 157 هدفاً في تاريخ مشاركته في الدوري، بفارق 8 أهداف فقط عن نجم الوصل السابق.

وعقب المباراة أشاد الهولندي مارسيل كايزر بمبخوت وجميع اللاعبين، لكنه شدد على أن قناص الجزيرة أبدع وكان سبباً رئيسياً في الفوز الكبير.