ليما يستعيد الذاكرة التهديفية

مراد المصري (دبي)

استعاد فابيو ليما ذاكرة تسجيل الأهداف رغم إحرازه من علامة الجزاء في مناسبتين، ليقود الوصل للفوز على حتا 2 - 1 في الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة شارك فيها من على مقاعد البدلاء بعد غياب مؤخراً، ليكون له تأثير مهم بعدما شارك بين شوطي اللقاء ونجح في قلب الموازيين.

واستعاد ليما ذاكرة تسجيل الأهداف التي غابت عنه بسبب الإيقاف والغياب الاضطراري، وللمفارقة فإن المرة الأخيرة التي سجل فيها مع «الإمبراطور» كانت ثنائية وعلى ملعب زعبيل أيضاً أمام الجزيرة في ديسمبر الماضي.

وشكل ليما مصدر خطورة خلال الدقائق التي شارك بها في الشوط الثاني، حيث سدد كرة تصدى لها القائم الأيسر، إلى جانب مساهمته في قيادة فريقه بعدما استخدمه المدرب في وسط الملعب في أغلب الأوقات وليس على الأطراف، من أجل الربط بين خطوط الفريق بشكل أكبر.