«التطعيم والأخوة الإنسانية» في الملعب والمدرج

علي معالي (دبي)

برزت مبادرتان إيجابيتان في الجولة 15 لدوري الخليج العربي، الأولى تتمثل في «تيفو نادي العين» الكبير، والذي ملأ المدرج المقابل للمقصورة الرئيسية، وظهرت عليه عبارة «ليكن خيارك التطعيم»، والثانية بادرة رابطة دوري الخليج العربي تحت عنوان «الأخوة الإنسانية»، وتأتي بادرة الزعيم العيناوي، في توقيت مهم للغاية تحارب فيه الدولة وباء فيروس كورونا، وتشجع المواطنين والمقيمين على تلقي التطعيم، وبطبيعة الحال فإن المباريات الرياضية تحظى بمشاهدة كبيرة من عشاق كرة القدم، والفكرة هي تأكيد للدور الكبير الذي تقوم به أنديتنا في توعية المجتمع بأهمية التطعيم، حتى نستطيع جميعاً محاربة هذا الوباء العالمي، وهو الدور الذي تجيده أنديتنا.

والمبادرة الأخرى طرحتها رابطة دوري المحترفين، حيث أطلقت اللجنة اسم «الأخوة الإنسانية» على الجولة، وذلك في إطار إسهام رياضيي الإمارات في دعم وتعزيز مهرجان الأخوة الإنسانية، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري، حيث ارتدى اللاعبون والطواقم التحكيمية والإدارية للفرق شعارات مهرجان الأخوة الإنسانية عند نزولهم إلى ملاعب المباريات.