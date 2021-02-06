4 حالات تضع «الجولة 15» في خانة «الأسوأ»

معتز الشامي (دبي)

أكد يعقوب الحمادي المحلل التحكيمي، أن مباريات الجولة 15 كانت هي الأسوأ، من حيث أداء قضاة الملاعب منذ بداية الموسم، والتي شهدت 11 حالة تدخل للفيديو بينها تدخل خاطئ وحيد، كما غاب تدخل الفيديو في 3 حالات، منها ركلة جزاء لصالح النصر لم تحتسب، وفي مباراة بني ياس والفجيرة، كان يجب التدخل لصالح بني ياس، فضلاً عن حالة ركلة الجزاء على العين، والتي كانت عبر قرار حكم الساحة، ولم يتدخل الفيديو في الحالة.

وتابع: نظراً لسوء الأداء للتحكيم بصفة عامة في هذه الجولة، أمتنع عن اختيار أفضل الحكام، لأن الجولة لم تشهد وجود أي حكم مميز، صحح أن الأخطاء لم تؤثر على نتائج المباريات، ولكن هناك أخطاء بالجملة وغير مقبولة.

وأضاف: الجولة شهدت ظهور وجه جديد هو الحكم حسن البلوشي، الذي ظهر بمستوى جيد على مستوى اللياقة والحضور الشخصي، ولكنه غابت عنه القرارات القوية، ورسب في اختبارين تدخل فيديو تم احتسابها بعد هذا التدخل، والجولة بشكل عام لم تشهد شيئاً مميزاً، باستثناء زيادة عدد تدخلات الفيديو، الذي لولا تدخله لكانت هناك أخطاء كارثية، كما عاب الجولة بشكل عام حكام الساحة، في عدم احتساب قرارات ركلات الجزاء، فضلاً عن إصرار بعضهم على قراراتهم الخاطئة رغم رجوعهم لتقنيات الفيديو.