ليفربول وسيتي.. قمة المكاسب الثمينة

لندن (د ب أ)

«سنذهب إلى معقل أنفيلد لمواجهة ليفربول ونحن نفكر في الفوز فقط»، بهذه الكلمات لخص جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، فلسفته وفكر لاعبيه في التعامل مع مواجهة اليوم أمام ليفربول في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، حيث يحتل صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع.

ولكن مدرب مانشستر سيتي يتوقع أن يواجه تحدياً كبيراً من حامل اللقب، الذي سيسعى بكل قوة للظهور بأفضل صورة ممكنة خاصة بعد الخسارة أمام برايتون.

ويطمح سيتي في استغلال ظروف منافسه في الفوز، وزيادة الفارق مع مطارديه يونايتد وليستر سيتي، خصوصاً وأن مواجهة ليفربول هي إحدى العقبات الكبرى في طريق الفريق لاستعادة اللقب الغائب بالموسم الماضي، فيما يرغب «الريدز» أن يقهر كل ظروفه وغيابات لاعبيه وتراجع نتائجه، وبالطبع لن يجد مدربه يورجن كلوب ولاعبوه أفضل من الفوز على سيتي للعودة مجدداً إلى مكانته.

وقال جوارديولا: نقدم مباريات جيدة هناك، وفي بعض الأوقات نكون غير قادرين على الفوز.

وأكد: أريد رؤية فريقي يذهب لملعب أنفيلد ويحاول الفوز بالمباراة، مثلما كنا نفعل منذ اليوم الأول. وأضاف: نذهب إلى هناك لنفوز بالمباراة، وليس للتعادل، نريد الفوز بالمباراة، سيكونون أكثر عدوانية من قبل، ارتاحوا بعد مباراة برايتون، تعافوا وسيكونون جاهزين. وأكد المدير الفني أن التغلب على الفرق القريبة منك في جدول الترتيب مهم في أي سباق متقارب لنيل اللقب.

وقال جوارديولا: إن الفوز بمثل هذه المباراة مهم للغاية، خاصة وأن الموسم الحالي يشهد أحد أكثر المعارك إثارة لنيل اللقب في السنوات الأخيرة. وأضاف: بالطبع سيكون من المهم أن نفوز.