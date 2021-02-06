القبيسي والمنصوري يحققان الرمز بـ «الصعب» و«غرام»

دبي (الاتحاد)

فاز عبدالله خلفان القبيسي بشوط جير شاهين فرخ الرمز بقيادة الصقار خلفان بطي القبيسي، بواسطة الطير «الصعب» محققاً زمناً وقدره 16.924 «أسرع زمن خلال الأشواط»، يليه بالمركز الثاني فريق دبي بقيادة الصقار بطي بن الشيخ مجرن، بالطير «الجداف» بزمن 17.044 ثانية، وثالثاً سيف جمال الحريز بالطير «26» بزمن 17.591 ثانية، وذلك خلال بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل في منطقة الروية في دبي حتى 16 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة الصقارين الباحثين عن التفوق في الحدث الختامي لموسم بطولات الصيد بالصقور.

وفاز محمد خليفة بالجافلة المنصوري بشوط جير شاهين جرناس الرمز، بالطير «غرام» بزمن 17.055 ثانية، يليه سهيل هلال بن طراف بالطير «إس 48» بزمن 17.082 ثانية، وثالثاً محمد خليفة بالجافلة المنصوري بالطير «براق» بزمن 17.215 ثانية.

وحقق عبدالله خلفان القبيسي المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ الرئيسي بقيادة الصقار خلفان بطي القبيسي، بالطير «شقران» بزمن 18.106 ثانية، يليه فريق دبي بقيادة الصقار بطي بن الشيخ مجرن، بالطير «مرقب» بزمن 18.134 ثانية، وثالثاً سيف جمال الحريز بالطير «16» بزمن 18.201 ثانية.

وحصد فريق دبي بقيادة الصقار بطي بن الشيخ مجرن المركز الأول في شوط جير شاهين جرناس الرئيسي، بالطير «439» بزمن 17.972 ثانية، يليه هزاع محمد المحمود بقيادة الصقار نواف المطروشي بالطير «إم 96» بزمن 17.997 ثانية، وثالثاً سيف جمال الحريز بالطير «إس 228» بزمن 18.026 ثانية.

وكسب سيف جمال الحريز المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ النقدي، بالطير «93» بزمن 17.646 ثانية، يليه محمد خليفة بالجافلة المنصوري بالطير «إس 3» بزمن 17.817 ثانية، وثالثاً فريق دبي بقيادة الصقار بطي بن الشيخ مجرن بالطير «61» بزمن 18.332 ثانية.

وتنطلق اليوم الأحد أشواط فئة بيور جير ضمن منافسات العامة مفتوح، وذلك عبر إقامة 5 أشواط، وهي: بيور جير فرخ الرمز، بيور جير جرناس الرمز، بيور جير فرخ الرئيسي، بيور جير جرناس الرئيسي، وبيور جير فرخ النقدي.