الحبتور يحرز كأس البولو ببصمة فاكوندو

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق الحبتور كأس ايفزا للبولو بملاعب نادي الحبتور للبولو، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الإمارات بنتيجة 11 مقابل 8.5 هدف، وقاد فاكوندو سولا الحبتور للفوز بتسجيله 7 أهداف، ليأتي الإمارات في الوصافة، فيما نجح فريق زيدان في الفوز بكأس هيلدون لمراكز الترضية بعد فوزه على فريق ايفزا مهرة بنتيجة 9-6.

وعقب المباراة قام مارتن بدرسون رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية بدبي، بتتويج الفرق وأصحاب الألقاب الفردية، حيث حصل فاكوندو سولا نجم الحبتور على كأس وجائزة هداف البطولة، فيما نال «نوبو» الخاص باللاعب توماس بانيللو من فريق الإمارات بجائزة أفضل خيل.

وأكد محمد الحبتور قائد الفريق البطل المتوج، أن الكأس الفضية هذا العام كانت قوية ومثيرة بسبب تقارب مستويات الفرق المشاركة وربما هناك فرق لم تصل إلى مرحلة التجانس حتى الآن، لذلك كانت فرصتنا نحن وفريق الإمارات أكبر.

وأضاف: كأس دبي الذهبية تختلف كثيراً لأن كل الفرق استعدت جيداً، كما أن فريقي أبوظبي وغنتوت سيضيفان بعداً فنياً مثيراً للمباريات، لذلك لن يكون الطريق سهلاً أمام أي فريق من الفرق الثمانية.